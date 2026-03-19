Betartotta ígéretét a Kincsvadászok sztárja, elképesztő amit tett

Két élő legendát is láthattak a nézők a műtárgykereskedő-show legújabb adásában. A Kincsvadászok VIP stúdiójába Regőczy Krisztina és Sallay András érkezett, akik az 1979-ban a világbajnokságon aranyérmet szereztek. A műkorcsolyázó páros felbecsülhetetlen értékű sportrelikviáit hozta el a stúdióba, de már a személyüktől elállt a kereskedők szava. A legendás sportolók álomára 400 ezer forint volt, de végül Fertőszögi Péter 750 ezer forintért vette meg, majd ígéretet is tett nekik.
Érzelmekkel teli bejegyzést osztott meg hétfőn a Facebook-oldalán Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója. A szakember arról írt, hogy a szombati Kincsvadászok VIP egy olyan pillanatot hozott, amely a műkereskedelem világában is ritkaságnak számít: amikor egy tárgy nemcsak értékes, hanem személyesen is megérinti az embert.
Ahogy a nevében is benne van, a műkereskedelem elsősorban a kereskedelemről szól, ezért sajnos ritkán engedhetjük meg magunknak, hogy egy alkotásba igazán beleszeressünk. A hétvégi Kincsvadászok VIP ebben a tekintetben is újat hozott. Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok a magyar sporttörténet élő ikonjai, 1979-es kűrjük pedig feledhetetlen élményt jelentett mindazoknak, akik akkoriban élőben nézhették a bécsi műkorcsolya világbajnokság közvetítését. Fiatalabb követőimnek belinkeltem a kommentek közé a felvételt. Számomra az első pillanattól egyértelmű volt, hogy ezeknek a ruháknak a BÁV ART tulajdonában van a helye – egészen addig, amíg itthon nem nyílik egy olyan sporttörténeti múzeum, amelynek átadhatjuk ezeket relikviákat méltó megőrzésre. Addig is, ha a BÁV ART Bécsi utcai galériája felé jártok, nézzétek meg a kirakatban új büszkeségeinket: Regőczy Krisztina és Sallay András 1979-ben viselt, kalocsai hímzésű kűrruháit.
– jelentette be Facebook oldalán Fertőszegi Péter, hogy betartotta ígéretét.
De nemcsak a volt iskoláját támogató Fertőszegi Péter érzékenyült el a legendák miatt. A műsor egyetlen női kereskedője meg is könnyezte a találkozást.
„Számomra Krisztina abszolút a number 1, tavaly nyáron odajött hozzánk egy kiállításon, nagyon-nagy művészetpártoló és műtárgykedvelő. Mondta nekem, hogy kedves Szandra, hadd köszönjem meg, hogy Önök vannak és nézhetjük a műsort. Én ott elsírtam magam, megmondom őszintén! Felhívtam anyukámat, hogy anya, nem hiszed el, kivel találkoztam és olyan kedves szavakat mondott nekem és megölelgetett és puszit adott, hogy úgy imádunk titeket. Fantasztikus volt! Amikor megjelentek a műsorban ezzel a nem mindennapi relikviával, elképesztő volt, ott is sírtunk Krisztinával! Életre szóló élmény volt!”
– nyilatkozta a Remény hegedűjét felfedező műkincs szakértő, Dr. Katona Szandra.
