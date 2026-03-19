Betartotta ígéretét a Kincsvadászok sztárja, elképesztő amit tett

Két élő legendát is láthattak a nézők a műtárgykereskedő-show legújabb adásában. A Kincsvadászok VIP stúdiójába Regőczy Krisztina és Sallay András érkezett, akik az 1979-ban a világbajnokságon aranyérmet szereztek. A műkorcsolyázó páros felbecsülhetetlen értékű sportrelikviáit hozta el a stúdióba, de már a személyüktől elállt a kereskedők szava. A legendás sportolók álomára 400 ezer forint volt, de végül Fertőszögi Péter 750 ezer forintért vette meg, majd ígéretet is tett nekik.

Érzelmekkel teli bejegyzést osztott meg hétfőn a Facebook-oldalán Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója. A szakember arról írt, hogy a szombati Kincsvadászok VIP egy olyan pillanatot hozott, amely a műkereskedelem világában is ritkaságnak számít: amikor egy tárgy nemcsak értékes, hanem személyesen is megérinti az embert.

Ahogy a nevében is benne van, a műkereskedelem elsősorban a kereskedelemről szól, ezért sajnos ritkán engedhetjük meg magunknak, hogy egy alkotásba igazán beleszeressünk. A hétvégi Kincsvadászok VIP ebben a tekintetben is újat hozott. Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok a magyar sporttörténet élő ikonjai, 1979-es kűrjük pedig feledhetetlen élményt jelentett mindazoknak, akik akkoriban élőben nézhették a bécsi műkorcsolya világbajnokság közvetítését. Fiatalabb követőimnek belinkeltem a kommentek közé a felvételt. Számomra az első pillanattól egyértelmű volt, hogy ezeknek a ruháknak a BÁV ART tulajdonában van a helye – egészen addig, amíg itthon nem nyílik egy olyan sporttörténeti múzeum, amelynek átadhatjuk ezeket relikviákat méltó megőrzésre. Addig is, ha a BÁV ART Bécsi utcai galériája felé jártok, nézzétek meg a kirakatban új büszkeségeinket: Regőczy Krisztina és Sallay András 1979-ben viselt, kalocsai hímzésű kűrruháit.

– jelentette be Facebook oldalán Fertőszegi Péter, hogy betartotta ígéretét.