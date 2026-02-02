Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Könnyek, dráma és az utolsó búcsú: ezek voltak a Kincsvadászok legmegrázóbb pillanatai – galéria

Kincsvadászok
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 09:00
vipSchmuck Andorkönnyfakasztó
Vannak pillanatok, amikor megáll a levegő a stúdióban, és a pénz értéke eltörpül az emberi sorsok mellett. A TV2 képernyőjén futó Kincsvadászok legutóbbi évadai során nemcsak műtárgyak cseréltek gazdát, hanem könnyek és életre szóló vallomások is, amelyekre senki sem számított.
Bors
A műsor történetének egyik legszívszorítóbb fejezete Schmuck Andorhoz kötődik. Az ország „örök úriembere” a Kincsvadászok VIP-adásában tűnt fel, és bár akkor még senki sem tudta, ez volt az utolsó televíziós szereplése. Andor nemcsak egy különleges tárgyat hozott, hanem a rá jellemző mérhetetlen kedvességet is: névre szóló, gravírozott ollókkal ajándékozta meg a kereskedőket. „Úgy távozott, ahogy élt: elegánsan, ajándékozva” – emlékeztek vissza rá később a stáb tagjai. Halála után ez az epizód mementóvá vált; mosolygós arca pedig örök emlék.

Szívszorító jelenet a Kincsvadászokban
Schmuck Andor utolsó szereplése a Kincsvadászokhoz kapcsolódik (Fotó: TV2)

Adománygyűjtés a Kincsvadászok műsorában

Nemes céllal érkezett a fiatal fiú, Róbert a Kincsvadászok kereskedői elé: egy padláson talált, 1908 óta gyártott luxusporcelán tányérgyűjteménnyel érkezett, amit Fertőszögi Péter végül 100 ezer forintért vásárolt meg. Az eladó szándékosan csak az üzlet lezárása után árulta el, hogy a pénzt egy félárva gyermekeket és gyászoló családokat segítő egyesületnek szánja, mert nem akarta érzelmileg befolyásolni a licitet. A megható vallomás hallatán a műtárgykereskedők példátlan összefogást mutattak: mind az öten – dr. Katona Szandra, Nagyházi Lőrinc, Molnár Viktor, Fertőszögi Péter és Fejes Tamás – további 20-20 ezer forintot tettek hozzá a vételárhoz, így Róbert végül dupla akkora összeggel távozhatott a nemes cél érdekében.

Nem csak a pénzről volt szó: egy pécsi nagymama, Mária például a családi ezüstöt áldozta fel, hogy beteg unokája méregdrága gyógykezelését kifizethesse. A kereskedők – látva az asszony áldozatkészségét – összefogtak, és jóval a piaci ár felett vásárolták meg a készletet.

A Kincsvadászok kereskedői jótékony célra fordították saját tárgyaikat
Megannyi megható pillanatnak lehettünk szemtanúi a Kincsvadászok műsorában (Fotó: TV2)

Könnyek a stúdióban

A profi kereskedők páncélja is megrepedt néha. Dr. Katona Szandra szeme akkor telt meg könnyel, amikor egy olyan festmény került elé, amely kísértetiesen emlékeztette néhai anyósára. Ott, abban a percben nem a szakértő, hanem a gyászoló meny beszélt belőle: alku nélkül vitte el a képet a férjének. Nem ez volt azonban az egyetlen eset, amikor a kereskedő könnyeivel küzdött: az eladóhölgy egy apácaórával érkezett, amely átsegítette őt egy súlyos betegségen. Az óra története olyan gyönyörű volt, amely az egész stúdiót átjárta.

Molnár Viktor kezdeményezésére a Kincsvadászok teljes stábja – beleértve Tillát, a kereskedőket és a szakértőket is – példátlan összefogással sietett öt árván maradt gyermek segítségére. A tragikus körülmények között szüleiket elveszített gyermekeket nagynénjük vette magához, aki így összesen 13 gyermeket nevel szerény körülmények között. A csapat tagjai értékes személyes tárgyaikat ajánlották fel egy jótékonysági aukcióra, hogy a befolyt összeggel szebbé tegyék a család karácsonyát és enyhítsék a gyerekek fájdalmát. A segítő szándék a műsoron kívül is folytatódik: Nagyházi Lőrinc a stúdióból kilépve is az árvák és a nehéz sorsúak támogatásának szenteli az életét, páldául a galériatulajdonos rendőr-árvák támogatására szervezett aukciót. Ezek a történetek bizonyítják: a Kincsvadászok stúdiójában néha nem a régiségek, hanem az emberi szívek a legértékesebbek.

Az alábbi képre kattintva lapozhatod végig galériánkat a Kincsvadászok leginkább szívet melengető pillanataiból:

