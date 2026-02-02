Könnyek, dráma és az utolsó búcsú: ezek voltak a Kincsvadászok legmegrázóbb pillanatai – galéria

A műsor történetének egyik legszívszorítóbb fejezete Schmuck Andorhoz kötődik. Az ország „örök úriembere” a Kincsvadászok VIP-adásában tűnt fel, és bár akkor még senki sem tudta, ez volt az utolsó televíziós szereplése. Andor nemcsak egy különleges tárgyat hozott, hanem a rá jellemző mérhetetlen kedvességet is: névre szóló, gravírozott ollókkal ajándékozta meg a kereskedőket. „Úgy távozott, ahogy élt: elegánsan, ajándékozva” – emlékeztek vissza rá később a stáb tagjai. Halála után ez az epizód mementóvá vált; mosolygós arca pedig örök emlék.

Schmuck Andor utolsó szereplése a Kincsvadászokhoz kapcsolódik (Fotó: TV2)

Adománygyűjtés a Kincsvadászok műsorában

Nemes céllal érkezett a fiatal fiú, Róbert a Kincsvadászok kereskedői elé: egy padláson talált, 1908 óta gyártott luxusporcelán tányérgyűjteménnyel érkezett, amit Fertőszögi Péter végül 100 ezer forintért vásárolt meg. Az eladó szándékosan csak az üzlet lezárása után árulta el, hogy a pénzt egy félárva gyermekeket és gyászoló családokat segítő egyesületnek szánja, mert nem akarta érzelmileg befolyásolni a licitet. A megható vallomás hallatán a műtárgykereskedők példátlan összefogást mutattak: mind az öten – dr. Katona Szandra, Nagyházi Lőrinc, Molnár Viktor, Fertőszögi Péter és Fejes Tamás – további 20-20 ezer forintot tettek hozzá a vételárhoz, így Róbert végül dupla akkora összeggel távozhatott a nemes cél érdekében.

Nem csak a pénzről volt szó: egy pécsi nagymama, Mária például a családi ezüstöt áldozta fel, hogy beteg unokája méregdrága gyógykezelését kifizethesse. A kereskedők – látva az asszony áldozatkészségét – összefogtak, és jóval a piaci ár felett vásárolták meg a készletet.

Megannyi megható pillanatnak lehettünk szemtanúi a Kincsvadászok műsorában (Fotó: TV2)

Könnyek a stúdióban

A profi kereskedők páncélja is megrepedt néha. Dr. Katona Szandra szeme akkor telt meg könnyel, amikor egy olyan festmény került elé, amely kísértetiesen emlékeztette néhai anyósára. Ott, abban a percben nem a szakértő, hanem a gyászoló meny beszélt belőle: alku nélkül vitte el a képet a férjének. Nem ez volt azonban az egyetlen eset, amikor a kereskedő könnyeivel küzdött: az eladóhölgy egy apácaórával érkezett, amely átsegítette őt egy súlyos betegségen. Az óra története olyan gyönyörű volt, amely az egész stúdiót átjárta.