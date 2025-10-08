Kárpáti Rebeka: „Életem legszörnyűbb időszakát éltem”

Decemberben érkezik a mozikba Szente Vajk Legénybúcsú című filmje, amelyben Candy szerepét Kárpáti Rebeka alakítja, számára ez szakmailag is komoly kihívást jelentett. A színésznő a forgatás idején élete mélypontját élte, de a film és a stáb támogatása segített neki talpra állni, mára pedig új fejezetet kezdett. Rebeka nemrégiben saját lakást vásárolt, ahová testvérével költözik, miközben színészi pályája mellett több vállalkozást is visz.
Már a színházi bemutató után kacérkodott a gondolattal Szente Vajk, hogy filmre viszi a Legénybúcsú című darabját. Az álomból most valóság lett. Candyt ez alkalommal is Kárpáti Rebeka alakítja, aki elárulta: többről van szó, mint a textil ledobásáról.
„A sztereotípiákat nyilván erősíti, hogy már látható néhány kocka a kész filmből, de elárulom, hogy szakmailag azért ennél sokkal több kihívást tartogatott a szerep megformálása” – kezdte Rebeka a hot!-nak.
Nem csupán annyiról szól, hogy van egy szép lány, aki szép ruhában és fehérneműben ájuldozik.
„Ha ez a karakter nem lenne sokszínű és szerethető, amelyben én megmutathatom a színészi képességeimet, akkor nem vállaltam volna el.”
A film fogadtatásától ugyanakkor tart egy kicsit a színésznő. Ennek két oka van: a közösségi oldalakon tapasztalható, néhol kritikus hangnem és a saját maga által támasztott elvárások.
„Azt érzem, hogy ebbe a filmbe a szívemet, a lelkemet és talán még annál is többet beletettem. Már kaptam szakmai visszajelzéseket, és azok nagyon pozitívak, de ettől függetlenül ott van az a bizonyos zabszem...”
Azt hiszem, be kell valljam, hogy kissé bolondos vagyok, mert olykor olyan magasra teszem a lécet, amit talán nehéz megugrani, mégsem érem be kevesebbel
– nyilatkozta nevetve Rebeka.
A fiatal színésznő a forgatást megelőző időszakban élete mélypontjára került, úgy érezte, minden összeomlott körülötte. Volt, amikor azt sem tudta, hogy este hová megy haza.
„A magánéletem talán nagyobb kihívást jelentett, mint maga a forgatás, mert akkor éppen minden összeomlott körülöttem. Egyszerre éltem meg életem legnehezebb, legszörnyűbb időszakát és a legnagyobb szakmai kihívást is, hiszen közben forgattam a számomra legfontosabb és legkedvesebb filmet, ami egy nagyon durva kettősséget szült. Este még zokogtam, reggel pedig mosolyogva vígjátékot forgattam, napi 12 órában.”
Mindeközben lefogytam 48 kilóra, azt sem tudtam, merre vagyok arccal előre, de akkor is dolgozni kellett.
„Viszont azzal szembesülni, hogy reggel eljössz forgatni, este pedig nem tudod, hogy hová mész haza, nagyon lélekfacsaró volt.”
Az előzmények tükrében érthető, hogy Rebeka életében fontos lett a lakáskérdés. Még tart a felújítás, amelynek a befejezését novemberre tervezik. A karácsonyt pedig már az új lakásban várhatja – és nem is egyedül.
Mára teljesen rendbe jöttem! Meggyászoltam az elmúlt időszakot, és új fejezetet nyitottam. Olyan ember vagyok, aki egy ideig nyalogatja a sebeit, naponta többször felhívja az apukáját, majd felszívja magát, és azt mondja, hogy most már elég.
„Nagyon korán elköltöztem otthonról: tizenkilenc évesen döntöttem úgy, hogy bebizonyítom, hogy képes vagyok megállni a saját lábamon is. Ennek eredménye, hogy nemrégiben vásároltam egy lakást, amelynek lassan befejeződik a felújítása, és végre beköltözhetek oda az öcsémmel, akivel nagyon szoros a kapcsolatom. Számomra is hihetetlen, de az elmúlt egy évben megfordult körülöttem a világ, és a film stábjának támogató segítségével és szeretetével újraépítettem magam, és erősebb vagyok, mint valaha.”
A színésznő R. Kárpáti Péter lánya, akit a nézők a Barátok közt-ből ismerhetnek. Rebeka legnagyobb támasza az édesapja, akivel naponta többször is beszélnek telefonon.
Kárpáti Rebeka kifejezetten büszke arra, hogy a színészet mellett két vállalkozás is fűződik a nevéhez. Saját butikja és ruhamárkája mellett van egy hoszteszügynöksége is.
