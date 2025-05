Súlyos betegségéről vallott Kapi Levente: „Nem tudtam, hogy ekkora a baj...”

Kapi Levente Farm VIP 2025-ben megmutatta egy másik oldalát is (Fotó: TV2)

Kapi Levente most már boldog

„A szakember végül felállította a diagnózist, amit egyébként már sejtettem is. Igen, bipoláris zavarom van, vagyis ha úgy tetszik mániás depresszió kínzott éveken át. Az önismeret útján ez a felismerés meghatározó pont volt. Ma már tudom, hogy ki vagyok és miért vagyok az, aki. Felszabadító érzés tudni, hogy a nagyon mély és a hihetetlenül pörgős, kreatív szakaszaim azért váltakoztak sűrűn és félelmetes intenzitással, mert tulajdonképpen nem voltam rendben – magyarázta őszintén, majd hozzáfűzte:

Most gyógyszert szedek, ami nem engedi az indokolatlan lelki hullámzást, ugyanakkor nem gátolja a kreatív énemet sem.

– árulta el. „ Most boldog vagyok és ezt az érzést jó volt megszokni. Ami pedig mindennél fontosabb, újraalakítottam az emberi kapcsolataimat is. Iszonyatosan felszabadító érzés ismerni saját magamat!” – fogalmazott az ismert influenszer, aki szerint nagyon fontos, hogy őszintén beszéljen a mentális zavaráról, hiszen nemcsak hogy segíthet a sorstársainak a nyíltságával, de egyúttal fel is dolgozhatja azokat a traumáit, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatal felnőtt éveire elhatalmasodjon rajta a betegsége.

Kapi Levente hajszolta az örömöket, mégsem volt boldog (Fotó: Instagram)

„Gyermekkoromban értek komolyabb traumák”

„Azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember nem igazán érti, vagy fogadja el, hogy a gyermek-, vagy nagyon fiatal korban elszenvedett traumák, igenis indikátorként hatnak a mentális zavarokra. Beszéltem már róla korábban a saját csatornáimon és néhány cikkben is értettem, hogy gyermekkoromban értek komolyabb traumák. Ezek feldolgozása még most is folyamatban van, de segítséggel, végre jó úton vagyok. Tulajdonképpen azért állok most ki és vállalom bipolaritásomat, mert hiszem, hogy ezzel segíthetek olyan sorstársaimnak, akik még nem tették meg az első lépéseiket egy minden szempontból élhetőbb élet felé. A mániás depresszió, nem úri huncutság. Foglalkozni kell vele, mert komoly életminőség béli változást lehet elérni, ami nem csak önmagunknál, de a környezetünknél is jól érzékelhető” – zárta Kapi Levente.