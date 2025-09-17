Jákob Zoltán nem tudta volna megmenteni harmadik házasságát: „Követtem el hibákat, amiket nem bánok!”

Jákob Zoltán üzletembert a fél ország a TV2-n, A Nagy Ő főszereplőjeként ismerte meg, de akkor már befutott, igen tehetős vállalkozó volt. „Volt már annyi sikerem, hogy tele van a pohár” – mondta ezzel kapcsolatban. Szerinte van olyan a testvérek közti kapcsolatban is, ha az egyik sikeresebb lesz, akkor lesz, a másik azt mondja majd, hogy igazságtalan az élet. „De nem igazságtalan. Nem illet meg minket semmi, csak az illet meg, amiért megküzdünk" – vélekedett.
Van egy 29 éves fiam, aki most nősült, egy lányom, aki érettségi előtt áll és még egy lányom, aki igazi tinédzser. A gyerekeimnek mindig azt mondom, nem kell továbbvinniük a vállalkozást
– mesélte az üzletember a családról. Zavarja őket, amikor látják, hogy sokan rajonganak a TikTokon is aktív apjukért, tehernek élik meg.
A milliárdos szerint fontos, hogy építsék fel a maguk útját, úgy legyenek sikeresek. „Találják meg a legjobb elfoglaltságot, mert dolgozni kell. A fiam termék-összecsomagoló volt, a gyártásban is részt vett, legalul kezdte. Most is képezi magát, pilótának is tanul. Rá nem számítok felsővezetőként: ha akarja, csinálja, ha nem, akkor nem” – magyarázta.
Hirtelen jött neki a felismerés, hogy érdekli az embereket. „Szeretek szerepelni. Ez sokban segít nekem, hogy a self-branding jól sikerüljön. Gyerekkoromban színész akartam lenni, de jól ment a matek és a Műszaki Egyetemen találtam magam. Én nem szerepet játszom, én magamat adom. Nehéz megkülönböztetni, ki az, aki szerepet játszik, és ki nem. Az emberek félre is érthetik a határozottságomat" – vélekedett.
„Követtem el hibákat, amiket nem bánok. Van, hogy másképp csinálnék ma dolgokat, de merek hibázni. A magánéletben viszont nem szeretnék hibázni, de megtettem sokszor. Például az utolsó házasságom, azt gondolom, akár hibáztam volna, akár nem, már nem lenne meg úgy, ahogy volt. Nekem nagyon szép volt a házasságom, csak épp vége lett” – emlékezett.
„Néha nézem a régi képeket és bánom, hogy családi eseményekről lemaradtam, például nem voltam ott, amikor a lányom első alkalommal iskolába ment” – mesélte Szabó Péter YouTube-műsorában. Elárulta azt is, hogy a fia sokszor kritizálta a nyilvános szerepléseit, ezzel együtt büszke rá. Jákob magánéleti sikerének tartja, hogy jó viszonyban maradt exfeleségével (és annak új párjával), évek óta együtt utaznak: most épp Thaiföldre.
„Mozaikcsalád, de jól együtt van, a gyerekeim hetente kétszer-háromszor vannak velem” – zárta az egykori Nagy Ő.
