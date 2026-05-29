Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt a válásairól a magyar színésznő: "Nem elég kimondani: szeretlek"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors színésznő
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 14:40
huszárik katakapcsolatválás
A színésznő két váláson van túl. Huszárik Kata elmondása szerint sokat tanult a kapcsolatok működéséről.
Bors
A szerző cikkei

Őszintén mesélt a válásairól, az életét meghatározó kapcsolatairól és a szerelemről alkotott képéről Huszárik Kata. A Jászai Mari-díjas színésznő kétszer vált el: a nyilvánosság előtt főként a Boda János koreográfussal és táncművésszel való házassága volt ismert, akivel 12 évnyi együttélés után döntöttek a különköltözés mellett, majd 2017-ben hivatalosan is elváltak.

Őszintén mesélt a válásairól Huszárik Kata / Fotó: Palikék világa /  YouTube

Őszintén mesélt a válásairól Huszárik Kata

A válásai ellenére Huszárik Kata nem tekinti kudarcnak a múltbéli kapcsolatait: elmondása szerint mindegyikből tanult valamit, ami segítette személyes fejlődését. Az egyik házassága kezdetét is felidézte: mint mondta, eleinte nem érdeklődött a férfi iránt, ám a hosszú beszélgetések során egy egészen más oldalát ismerte meg. A kapcsolat ugyan véget ért, a döntéseit viszont ma sem bánja, mert úgy érzi, mindent megtett a kapcsolat megmentéséért.

Ha egy kapcsolatba az ember beleteszi az energiát, és mindent megpróbál a megmentéséért, akkor nincs oka csalódni önmagában

- mondta el a színésznő, akit második válása után egy ideig meglepte a saját önállósága.

Azt éreztem, hogy ha ennyire önálló és életképes vagyok egyedül is, akkor lehet, hogy így maradok

– mondta el Huszárik Kata, akire azonban idővel rátalált a boldogságra, ma pedig már egy kiegyensúlyozott kapcsolatban él. Tapasztalatai alapján úgy véli, a mély kötődésekben az emberek valóban felismerik egymást, de a szerelem önmagában nem elegendő egy kapcsolat fenntartásához.

Nagy felismerés volt számomra, hogy nem elég kimondani: szeretlek. Egy kapcsolat folyamatos munka, dolgozni kell rajta

– emelte ki, a Blikk beszámolója szerint.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu