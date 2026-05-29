Megszólalt a válásairól a magyar színésznő: "Nem elég kimondani: szeretlek"

Őszintén mesélt a válásairól, az életét meghatározó kapcsolatairól és a szerelemről alkotott képéről Huszárik Kata. A Jászai Mari-díjas színésznő kétszer vált el: a nyilvánosság előtt főként a Boda János koreográfussal és táncművésszel való házassága volt ismert, akivel 12 évnyi együttélés után döntöttek a különköltözés mellett, majd 2017-ben hivatalosan is elváltak.

A válásai ellenére Huszárik Kata nem tekinti kudarcnak a múltbéli kapcsolatait: elmondása szerint mindegyikből tanult valamit, ami segítette személyes fejlődését. Az egyik házassága kezdetét is felidézte: mint mondta, eleinte nem érdeklődött a férfi iránt, ám a hosszú beszélgetések során egy egészen más oldalát ismerte meg. A kapcsolat ugyan véget ért, a döntéseit viszont ma sem bánja, mert úgy érzi, mindent megtett a kapcsolat megmentéséért.

Ha egy kapcsolatba az ember beleteszi az energiát, és mindent megpróbál a megmentéséért, akkor nincs oka csalódni önmagában

- mondta el a színésznő, akit második válása után egy ideig meglepte a saját önállósága.

Azt éreztem, hogy ha ennyire önálló és életképes vagyok egyedül is, akkor lehet, hogy így maradok

– mondta el Huszárik Kata, akire azonban idővel rátalált a boldogságra, ma pedig már egy kiegyensúlyozott kapcsolatban él. Tapasztalatai alapján úgy véli, a mély kötődésekben az emberek valóban felismerik egymást, de a szerelem önmagában nem elegendő egy kapcsolat fenntartásához.

Nagy felismerés volt számomra, hogy nem elég kimondani: szeretlek. Egy kapcsolat folyamatos munka, dolgozni kell rajta

– emelte ki, a Blikk beszámolója szerint.