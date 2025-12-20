Horváth Gréta mindent újrakezdett az idegösszeroppanása után: a volt férjéről sem hallgatott

Horváth Gréta nevét nem most ismerte meg az ország, hiszen rengeteg műsorban szerepelt már, az Ázsia Expressz és a Farm VIP pedig nem túlzás azt állítani, hogy igazi mérföldkő volt számára, nem is véletlenül. A csinos híresség a napokban azonban úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.

Horváth Gréta Absolotus márkáját is sokszor édesanyjával együtt reklámozza, illetve édesanyja is sokat szerepel a videóiban, nagyon büszke rá, amit egyébként interjúiban is rengetegszer hangoztat (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Gréta: „Sok minden történt, amire nem számítottam”

Horváth Gréta Instagram oldalán jelentkezett be követőinél, ahol meglepő módon nem egy konkrét aktualitásról, hanem általánosságban a saját életéről szeretett volna mesélni, így gyakorlatilag a kezdetektől mesélt arról, hogy ki ő és hogyan jutott el odáig, ahol most van.

Arra gondoltam, hogy olyan sokan vagyunk itt az oldalon, az elmúlt években pedig nagyon sok sztereotípia és pletya alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok én és mit csinálok. Kellő idő eltelt már az utolsó ilyen videóm óta, ezért szeretnék nektek - kvázi újra - bemutatkozni. Hogy honnan vagyok és mik a prioritások az életemben. Harmincöt éves vagyok és nagyon sok minden történt velem a húszas éveimtől az elmúlt 15 évben. Az életem százszor nagyobb fokon őrült, mert sok olyan dolog történt, amire nem számítottam, vagy kudarcként éltem meg

– kezdi Gréti, majd hozzáteszi, hogy egyébként ugyanolyan átlagos életet él, mint bárki más, csak ő jobban szem előtt van. Horváth Gréta elmesélte, hogy Miskolcon született és kicsit sem volt könnyű az élete első fejezete. Kezdve azzal, hogy nehezen született meg, saját bevallása szerint édesanyját császározni kellett volna, de ezt nem tették meg, Grétinek pedig légzési nehézségei voltak, ezért két hétig inkubátorban tartották, ez idő alatt pedig nem találkozhatott édesanyjával sem. Tizenkilenc éves volt az édesanyja, amikor Gréti megszületett és mint kiderült, szülei azóta is együtt vannak.