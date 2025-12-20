Horváth Gréta mindent újrakezdett az idegösszeroppanása után: a volt férjéről sem hallgatott

Horváth Gréta nevét nem most ismerte meg az ország, hiszen rengeteg műsorban szerepelt már, az Ázsia Expressz és a Farm VIP pedig nem túlzás azt állítani, hogy igazi mérföldkő volt számára, nem is véletlenül. A csinos híresség a napokban azonban úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.
Horváth Gréta Instagram oldalán jelentkezett be követőinél, ahol meglepő módon nem egy konkrét aktualitásról, hanem általánosságban a saját életéről szeretett volna mesélni, így gyakorlatilag a kezdetektől mesélt arról, hogy ki ő és hogyan jutott el odáig, ahol most van.
Arra gondoltam, hogy olyan sokan vagyunk itt az oldalon, az elmúlt években pedig nagyon sok sztereotípia és pletya alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok én és mit csinálok. Kellő idő eltelt már az utolsó ilyen videóm óta, ezért szeretnék nektek - kvázi újra - bemutatkozni. Hogy honnan vagyok és mik a prioritások az életemben. Harmincöt éves vagyok és nagyon sok minden történt velem a húszas éveimtől az elmúlt 15 évben. Az életem százszor nagyobb fokon őrült, mert sok olyan dolog történt, amire nem számítottam, vagy kudarcként éltem meg
– kezdi Gréti, majd hozzáteszi, hogy egyébként ugyanolyan átlagos életet él, mint bárki más, csak ő jobban szem előtt van. Horváth Gréta elmesélte, hogy Miskolcon született és kicsit sem volt könnyű az élete első fejezete. Kezdve azzal, hogy nehezen született meg, saját bevallása szerint édesanyját császározni kellett volna, de ezt nem tették meg, Grétinek pedig légzési nehézségei voltak, ezért két hétig inkubátorban tartották, ez idő alatt pedig nem találkozhatott édesanyjával sem. Tizenkilenc éves volt az édesanyja, amikor Gréti megszületett és mint kiderült, szülei azóta is együtt vannak.
Gyerekkoromban igyekezett anyukám mindig szép ruhákat varratni, nem voltunk igazán gazdag család, sőt volt, hogy nagyon mélyen voltunk. Sok volt a hullámvölgy, de az összetartás a családomban mindig nagyon erős volt. Anyukám mindig tip-top nő volt, teljesen mindegy, hogy hol éltünk.
Bár sokan nem tudják róla, de Horváth Gréta sokáig táncolt, gyerekként és fiatal felnőttként is, első tévés szereplését például háttértáncosként vállalta a Dáridó című műsorban, később egy munkáltatója felesége révén került a tévé közelébe. Gréti rengeteg műsorban szerepelt, célja is volt, hogy megismerje őt az ország.
Saját révbeérését többféleképpen látja. Először első férjét említi, akivel egy nagyon szép kapcsolatuk volt, álomszerű esküvővel, gyönyörű ruhában, kisfia, Filip pedig tervezett baba volt, aki korán érkezett, hiszen Gréti még csak 23 éves volt. Ő azonban nem riadt vissza a feladatoktól, pontosan tudta, hogy mit, hogyan kell csinálnia.
Később az Ázsia Expresszbe már következő párjával jelentkezett, amit meg is nyertek, mint mondja, azóta sem bánja.
„Nagyon jó helyekre jutottunk el, ahová nem lett volna se pénzem, se bátorságom magamtól elindulni. Életem egyik legcsodálatosabb utazása volt.”
Akkor még nem tudhatta, hogy az igazi fekete leves csak az Ázsia Expressz után jön:
„Bedöglött a második házasságom, nem akarok erről sokat mondani, megvan róla a véleményem. Maradjunk annyiban, hogy mindenkinek jó, ha befogom a számat, engem nagyon megviselt ez az időszak, volt egy idegösszeomlásom és nagyon nehéz volt itthon a gyerekkel lenni. Neki is nagyon nehéz volt az iskolában, ekkor fogadtam meg, hogy nem fogom őt mutatni többet.”
És, hogy Horváth Gréta kicsoda valójában? Ő maga azt vallja, a Farm VIP-ben találta meg a saját útját, ez volt az a műsor, ahol nagyon jól érezte magát és ahol igazán ki tudott teljesedni.
