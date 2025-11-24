A Házasság első látásra sztárjának fájdalmas vallomása: „Kiskoromban több éven át szexuálisan molesztáltak”

Mindig is nagyon érdekelte a pszichológia Tigyi Kárment. A fitneszversenyző ezért úgy érezte, a TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra egy remek lehetőség arra, hogy mélyebben megismerje önmagát és a párkapcsolati működéseit.

A Házasság Első Látásra Kármen számára nem igazán hozott szerelmet

Fotó: Tigyi Kármen

Drámájáról vallott a Házasság első látásra sztárja

„Sajnos nehezen találok magamnak párt. Nagyon sokat jártam pszichológushoz, és ezáltal kialakult bennem egy erős érdeklődés a pszichológia iránt; a kísérletben pedig leginkább az vonzott, hogyan viszik át ezeket a mély lelki folyamatokat, traumákat egy kapcsolat működésébe. Kiskoromban több éven át szexuálisan molesztáltak, majd 16 évesen egy újabb bántalmazó kapcsolatba kerültem, és ezután sajnos rossz irányba sodródtam. Végül 21 évesen, amikor felköltöztem Budapestre, megvilágosodtam, és segítséget kértem, mert éreztem, hogy egyedül nem tudom feldolgozni mindazt, ami félrevitte az életemet” – kezdte a hot! magazinnak Kármen.

Tigyi Kármen és Dani házasság nem épp vidáman alakul

Fotó: TV2

Kármen Dani mellett nem olyan társat talált, aki boldoggá tehetné

„Azóta a gyerekkori traumáimat feldolgoztam, mert anélkül nem is bírnék egy kapcsolatban szexuálisan működni. De ez sokáig bennem volt, és ez a trauma odáig vezetett, hogy nem azért feküdtem le férfiakkal, mert jó volt, hanem mert féltem attól, hogy ha nemet mondok, bántanak; inkább hagytam, csak hagyjanak békén. Elegem lett abból, hogy emiatt érzelmileg és testileg sem tudtam kapcsolódni a társaimhoz, ezért kértem segítséget a pszichológusomtól, hogy végre megélhessem azt a meghittséget és romantikát, amitől valóban kapcsolat lesz egy kapcsolat, és hogy szexuálisan is tudjak kötődni. Öt évembe telt, de most már ott tartok, hogy nincs ezzel problémám: tudok nemet mondani bárkinek, és meg tudom védeni magam, ha egyszer olyan helyzet adódna” - árulta el a Házasság első látásra 2025 sztárja.

A Házasság első látásra szereplők közül minden párnak megvan a maga keresztje

Fotó: TV2

Ez a hosszú út Kármen számára rendkívül nehéz volt, tele érzelmi kihívásokkal, de szerencsére a nehezén már túl van. Ezért reménykedett abban, hogy a műsorban olyan párra talál, akihez igazán kötődhet. A kapcsolat azonban nem úgy alakult, ahogyan elképzelte: volt, hogy ki kellett állnia magáért.

Jelenleg nem vagyok szimpatikus a nézőknek, sokan írnak ronda dolgokat az oldalaimra, ami megvisel. Most viszont igyekszem arra koncentrálni, hogy legalább pörög az algoritmusom

- zárta Kármen.

