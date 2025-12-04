A Házasság első látásra szereplői megtörték a csendet: Kármen és Dani a kapcsolatukról vallottak

A Házasság első látásra 2025-ös évada is az első szezonhoz hasonló eredménnyel ért véget, hiszen a hét párosból mindössze egy, Dani és Kármen döntöttek a folytatás mellett. Ám nem titok, hogy a forgatások óta már hónapok teltek el, így fiataloknak bőven volt ideje megtapasztalni a házasság szépségeit és nehézségeit kamerák nélkül is. De vajon sikerrel vették az akadályokat? Most végre kiderült az igazság.

A Házasság első látásra Dani és Kármen számára happy enddel végződött, de most kiderült a hétköznapokban is megmaradt-e a boldogság (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 3. évadában Tigyi Kármen és Szilágyi Dani voltak az egyetlenek, akik úgy döntöttek, hogy folytatják a kapcsolatukat a „való életben” is. A pár akkor abban állapodott meg, hogy az akkor kritikus pontnak tűnő összeköltözést is megpróbálják. Most a Tények Plusznak meséltek arról, hogy tényleg össze tudtak-e csiszolódni.

„Bíztam abban, hogy amikor a való életben leszünk egymás mellett, az valahogy mégiscsak más lesz, mint ahogy a kísérlet alatt. De sajnos ez az időszak arra világított rá, hogy ugyanazok a súrlódások, amik a kísérlet alatt velünk voltak, azok a való életben is velünk maradtak, és nem változtak”

– kezdte Dani.

Igazából megpróbáltuk, összeköltöztünk, de nem ment el pozitív irányba ez az egész. Én sajnos soha életemben nem éreztem ilyen magányosnak magam, mint ebben az időszakban

– vallotta be az exfeleség.

A Házasság első látásra vége óta hónapok teltek el, de Kármen és Dani szerelme sajnos nem tartott ki (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Danija szakított

Ahogy a szereplők első néhány mondatából már sejteni lehet, a pár története végül nem happy enddel ért véget, és akárcsak a többiek, ők is elváltak.

„Dani annyival megkönnyítette a dolgomat, hogy nem én mondtam ki a boldogító nemet. Én ott bevallom, hogy rákontráztam azért, ha már heves a természetem. Nagyon csúnyán kikeltem magamból, ami visszagondolva nem biztos, hogy okos húzás volt, de hálásan köszönöm neki, hogy ő ezt kimondta” – árulta el a Házasság első látásra Kármenje.

A döntést én mondtam ki, amikor végérvényesen kiderült, hogy nem találunk közös nevezőre, nem tudunk egymással beszélni, és szerintem a kommunikáció minden kapcsolat alapja

– tette hozzá Kármen volt férje.