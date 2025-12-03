Kitálalt a Házasság első látásra felesége: Majdnem az oltárnál is nemet mondott!

A Házasság első látásra 2025-ös évada bőven tartogatott meglepetéseket a nézők számára, így volt ez Rita és Sanya esetében is.
Fűzfa Rita és Varga Sanya kapcsolata már az indulásnál sem állt stabil lábakon, hiszen az az oltárnál is kiderült, hogy korábban találkoztak egymással. Akkor erősen úgy tűnt, hogy Rita az, aki nagyobb lendülettel ment bele ebbe a frigybe, míg Sanya igenje szinte szivességtételnek érződött. A dolog azonban korántsem volt ennyire egyoldalú.
Mi onnan indultunk, hogy én ország-világ előtt elárultam, hogy korábban már találkoztunk és akkor egyszer már visszautasítottam. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy másképp alakult volna-e a történet, ha ezt nem teszem meg, hiszen ő egy sértett férfi. Egyszer már tetszettem neki és leszólított, csak ezen valahogy átsiklottunk
- kezdi Rita, aki elárulta, hogy nem csak Sanya volt csalódott az esküvőn.
Én egy 45 éves srácot szerettem volna, aki temperamentumos, lendületes és fel tudja venni velem azt az életritmust, amit élek. Én ennyi idősen is örökmozgó típus vagyok, eljárok mindenhova, ezért az volt az elképzelésem, hogy mellém egy fiatalabb pasi való, nem pedig egy hatvan éves rigolyás. Ugyanakkor szerettem volna kihozni a maximumot a dologból és bíztam a szakértőkben, úgy voltam vele, hogy adni kell egy esélyt az egésznek.
Rita csalódott volt, hogy az ő nyitottsága ellenére Sanyánál egyáltalán nem érzékelte a szándékot, hogy egy jó házasságot akarna felépíteni, szerinte ő inkább csak egy teljesítendő feladatnak élte meg a dolgot, és ezt csak tovább erősítette azzal a sértettségével, hogy nem egy 40 éves fitneszmodellt kapott.
– Mindketten másra számítottunk, de én alapvetően egy nagyon laza, nyitott személyiség vagyok, mindenem a hülyéskedés, a humor, a jókedv és a másik felemben is ezt keresem. Ezt az énemet viszont nem igazán tudtam sajnos megmutatni mellette, mert teljesen elzárkózott előlem. Szeretem megélni a pillanatot és jól érezni magam, s bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak jó pillanataink, de ebből csak kevés volt.
Az egykori feleség úgy véli, hogy indokolatlanul sok megvetést kapott Sanyától, amit egyáltalán nem érdemelt meg.
– Nap mint nap megkaptam tőle, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok nőies, nem jó a testem, hiszen ő edző és tudja. Nekem ez iszonyatosan sértő volt, bármelyik nőnek az lett volna.
Szerintem egy nővel nem lehet így bánni és a visszajelzések alapján azért mások is így gondolják. Hogy a kapcsolatunk végül normalizálódott, az javarészt nekem köszönhető. Az én hozzáállásom kellett hozzá, hogy mosolyogni tudjak mindenen, de ettől még nyilván nem esett jól, mert ő nem tiszteli a nőket. Nem arról volt szó, hogy örök életünkre együtt leszünk, hanem arról, hogy adjunk egy esélyt magunknak és próbáljuk meg megismerni egymást.
Fűzfa Rita elárulta, hogy a kísérletben azért az ő türelme is jócskán elfogyott, így a végső döntésnél már egyáltalán nem hezitált, hogy másodszor is visszautasítsa Sanyát. Hogy férje ugyanezekben a pillanatokban arra szavazott, hogy folytassák a házasságot, számára is megdöbbentő fordulat volt.
Nem akartam hinni a fülemnek, a nézők is láthatták. Azt hittem, hogy nemet írt a papírra, muszáj volt megnéznem. Nem tudom, mire számított, amikor igent mondott. Sokat változott az utolsó időben, de azért meghazudtolni nyilván nem tudta magát. Többször is érvelt azzal, hogy két évvel ezelőtt még negyven éves barátnője volt, amit megértek, de kérdem én, akkor ő hol van most? Sanya Budapest szépe volt, sok nő kereste a kegyeit, azóta is ebből próbál vegetálni, csakhogy elfelejti, hogy ez már aktualitását vesztette
- fejtette ki lapunknak Rita, aki egy kicsit sajnálja, hogy így alakultak a dolgok, mint mondja, még ha szerelem nem is szövődött közöttük, egy nagyon klassz barátság azért lehetett volna, ha mindketten akarják.
– Voltak napok, amikor nagyon jól éreztük magunkat és akkor azt gondoltam, hogy szeretném jobban is megismerni őt emberileg. Aztán másnapra mindig visszaváltozott azzá a Sanyává, akit már nem kedveltem. Mintha lett volna benne egy versengés, hogy jobb akart lenni nálam - zárta a gondolatait Rita, aki a történtek ellenére egyáltalán nem bánta meg, hogy jelentkezett a műsorba, sőt, nagyon örül, hogy bevállalta.
