Kitálalt a Házasság első látásra felesége: Majdnem az oltárnál is nemet mondott!

A Házasság első látásra 2025-ös évada bőven tartogatott meglepetéseket a nézők számára, így volt ez Rita és Sanya esetében is.

Házasság első látásra Rita: „Ő eleve egy sértett férfi volt”

Fűzfa Rita és Varga Sanya kapcsolata már az indulásnál sem állt stabil lábakon, hiszen az az oltárnál is kiderült, hogy korábban találkoztak egymással. Akkor erősen úgy tűnt, hogy Rita az, aki nagyobb lendülettel ment bele ebbe a frigybe, míg Sanya igenje szinte szivességtételnek érződött. A dolog azonban korántsem volt ennyire egyoldalú.

Mi onnan indultunk, hogy én ország-világ előtt elárultam, hogy korábban már találkoztunk és akkor egyszer már visszautasítottam. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy másképp alakult volna-e a történet, ha ezt nem teszem meg, hiszen ő egy sértett férfi. Egyszer már tetszettem neki és leszólított, csak ezen valahogy átsiklottunk

- kezdi Rita, aki elárulta, hogy nem csak Sanya volt csalódott az esküvőn.

Én egy 45 éves srácot szerettem volna, aki temperamentumos, lendületes és fel tudja venni velem azt az életritmust, amit élek. Én ennyi idősen is örökmozgó típus vagyok, eljárok mindenhova, ezért az volt az elképzelésem, hogy mellém egy fiatalabb pasi való, nem pedig egy hatvan éves rigolyás. Ugyanakkor szerettem volna kihozni a maximumot a dologból és bíztam a szakértőkben, úgy voltam vele, hogy adni kell egy esélyt az egésznek.

Rita csalódott volt, hogy az ő nyitottsága ellenére Sanyánál egyáltalán nem érzékelte a szándékot, hogy egy jó házasságot akarna felépíteni, szerinte ő inkább csak egy teljesítendő feladatnak élte meg a dolgot, és ezt csak tovább erősítette azzal a sértettségével, hogy nem egy 40 éves fitneszmodellt kapott.

– Mindketten másra számítottunk, de én alapvetően egy nagyon laza, nyitott személyiség vagyok, mindenem a hülyéskedés, a humor, a jókedv és a másik felemben is ezt keresem. Ezt az énemet viszont nem igazán tudtam sajnos megmutatni mellette, mert teljesen elzárkózott előlem. Szeretem megélni a pillanatot és jól érezni magam, s bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak jó pillanataink, de ebből csak kevés volt.