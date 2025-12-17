Családot tervez és hamarosan költözik az első Exatlon Hungary sztárja

Mint az egykori férfi győztes érdeklődésünkre elmondta, az Exatlon Hungary visszatérésének híre szinte véletlenül jutott el hozzá. Esztergályos Patrik az édesanyjától tudta meg, hogy jön az újabb évad.

Esztergályos Patrik szerint a műsor sokaknak nagy lehetőség

(Fotó: Instagram)

„Örülök neki, ez nagy lehetőség sokaknak. Nagyon sok ember szerette. Elég fárasztó amúgy, de az idő múlásával persze az emlékek megszépülnek. Az All Starban sajnos az első héten estem ki, az én évadomban pedig épphogy lemaradtam az aranyéremről... Az utánunk jövő évadokban már volt külön női és férfi győztes” – emlékezett vissza Patrik.

A kint töltött idő során megismerkedtem sok olyan emberrel, akikről már hallottam a sport világából. Együtt tölteni velük három hónapot nagy tanítás volt nekem. A pályák szuperek voltak, pláne olyan embereknek, akiknek ment is... de az emlékek összességében szépek.

Esztergályos Patrik úgy véli, nem is annyira fizikailag, inkább pszichésen viseli meg az embert a hosszú műsor felvétele. „Aki komolyan felkészül, akinek van sportmúltja, sokat mozog, annak nem lehetnek problémái a pályánkon. Az ügyességi rész a végén azonban más, ott a szerencse és az összepontosítás nagyon szükséges. Azonban három hónapig semmit nem tudunk kontaktálni az itthoniakkal... Végig ugyanazokkal az emberekkel voltunk együtt, ami persze össze is kovácsolja a csapatot. De pszichésen sokan megrogytak, nem bírták a nyomást” – vélte.



Patrik arra is kitért, hogy napi vagy heti szinten senkivel nem tartja a kapcsolatot az akkori csapatból. „Az ember itthon már a barátaival van szabadidejében. Születettek barátságok természetesen az évek során, de nekem ezek a barátságok megmaradtak Dominikán. Egy időben mentünk ide-oda itthon is, voltak közös programok, de napi kapcsolatom nincs senkivel.”

Esztergályos Patrik családot tervez

Az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző viszonylag hamar abbahagyta a vívást, épp az első Exatlon Hungary-évad után. Egy-két évig mással foglalkozott, de visszatért erre a területre: már nem aktív sportoló, a vívószövetség marketingvezetőjeként dolgozik.