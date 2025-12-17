Családot tervez és hamarosan költözik az első Exatlon Hungary sztárja

Mint az egykori férfi győztes érdeklődésünkre elmondta, az Exatlon Hungary visszatérésének híre szinte véletlenül jutott el hozzá. Esztergályos Patrik az édesanyjától tudta meg, hogy jön az újabb évad.
„Örülök neki, ez nagy lehetőség sokaknak. Nagyon sok ember szerette. Elég fárasztó amúgy, de az idő múlásával persze az emlékek megszépülnek. Az All Starban sajnos az első héten estem ki, az én évadomban pedig épphogy lemaradtam az aranyéremről... Az utánunk jövő évadokban már volt külön női és férfi győztes” – emlékezett vissza Patrik.
A kint töltött idő során megismerkedtem sok olyan emberrel, akikről már hallottam a sport világából. Együtt tölteni velük három hónapot nagy tanítás volt nekem. A pályák szuperek voltak, pláne olyan embereknek, akiknek ment is... de az emlékek összességében szépek.
Esztergályos Patrik úgy véli, nem is annyira fizikailag, inkább pszichésen viseli meg az embert a hosszú műsor felvétele. „Aki komolyan felkészül, akinek van sportmúltja, sokat mozog, annak nem lehetnek problémái a pályánkon. Az ügyességi rész a végén azonban más, ott a szerencse és az összepontosítás nagyon szükséges. Azonban három hónapig semmit nem tudunk kontaktálni az itthoniakkal... Végig ugyanazokkal az emberekkel voltunk együtt, ami persze össze is kovácsolja a csapatot. De pszichésen sokan megrogytak, nem bírták a nyomást” – vélte.
Patrik arra is kitért, hogy napi vagy heti szinten senkivel nem tartja a kapcsolatot az akkori csapatból. „Az ember itthon már a barátaival van szabadidejében. Születettek barátságok természetesen az évek során, de nekem ezek a barátságok megmaradtak Dominikán. Egy időben mentünk ide-oda itthon is, voltak közös programok, de napi kapcsolatom nincs senkivel.”
Az ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző viszonylag hamar abbahagyta a vívást, épp az első Exatlon Hungary-évad után. Egy-két évig mással foglalkozott, de visszatért erre a területre: már nem aktív sportoló, a vívószövetség marketingvezetőjeként dolgozik.
Két éve megnősült, feleségét egy barátja halloweeni bulijában ismerte meg.
Úgy nézett ki, hogy nem is tudok elmenni a bulira, mert Tatabányán éltem abban az időszakban. Most jöjjek fel, hogy jutok haza? – ilyen kérdések voltak bennem. De este 11-re azért odaértem, bár a beöltözést nem vittem túlzásba, Ted Bundynak öltöztem, egy favágóingben. A lányokhoz viszont jött egy profi sminkes, alig lehetett megismerni őket. Akkor indult az ismerkedés, a beszélgetés.
A házaspár hamarosan új helyre költözik és a gyerek-téma is napirenden van náluk. „Már épül Óbudán a ház egy lakóparkban, amelyben lesz egy lakásunk. Most is saját lakásban élünk, de ez kicsi: családot tervezünk és a gyerek miatt vettünk nagyobbat. Egyelőre egy gyermeket szeretnénk, de lehet, hogy az evés hozza meg majd az étvágyat…”
Kétéves kutyával költöznek majd, nagyon megszerették Lolát. „Ő családtag nálunk, korábban soha nem hittem volna, hogy egy kutyát ennyire meg lehet szeretni. Sokszor úgy viselkedik, mintha ember lenne, úgy is fekszik be hozzánk az ágyba. Ha beszélünk hozzá, úgy figyel, mintha mindent értene, egyszóval imádjuk.”
Az első Exatlon Hungary legjobb férfiversenyzője karácsonykor természetesen családozni fog három napot, utána három napra Zakopanéba utaznak.
Ez egyfajta éves rutin, minden karácsony után kimegyünk pár napra. Tavaly síelt is a család, én majd snowboardozni szeretnék megtanulni. De nem most, ez inkább pihenős időszak lesz. December 31-én pedig kimegyünk a Fény utcai piacra, ahol nap közben koncertek lesznek. A kutya miatt haza kell majd jönnünk, de biztos elmegyünk még valahova koccintani egyet!
Mint írtuk, már lehet jelentkezni a sportreality következő évadába. Újra Exatlon Hungary-lázban ég az ország, a korábbi versenyzők mellett a Bors is nosztalgiázik, összegyűjtöttük az eddigi győzteseket. A 2026-os évadban újra képernyőn lesz Palik László és Gelencsér Timi is.
