Eszenyi Enikő élő adásban vallott, senki sem sejtette az igazságot

Már a második adásnál tart a TV2-n futó Dancing with the Stars 4. évada. A nagy sikerű táncos műsorban olyan sztárok szerepelnek, mint például Krausz Gábor, Csuti, Marics Peti, T. Danny, Sydney van den Bosch vagy Radics Gigi – sőt, még Eszenyi Enikő is igent mondott a felkérésre, és ugyan múlt héten közel állt a kieséshez, végül tovább jutott a partnerével, Hegyes Bertalannal.

Hegyes Bertalan és Eszenyi Enikő / Fotó: Bors

Eszenyi Enikő és Hegyes Bertalan Franciaországot kapták, hogy ennek az országnak a hangulatát hozzák el a Dancing with the Stars második élő adásába. Egy jive előadással készült a páros, sokakat lenyűgöztek a produkciójukkal, hiszen egészen akrobatikus elemek is voltak benne – sőt, a színésznő kinézetével is elvarázsolta a nézőket.

A zsűrinek is tetszett Eszenyi Enikőék előadása, de nem voltak teljesen elragadtatva, látszott is a hírességen, hogy nem minden kritikával ért egyet. Annyit viszont bevallott, hogy bakizott, ugyanis a produkció elején rosszul lépett – de ez még Hegyes Bertalannak sem tűnt fel, szóval mindenképp jól leplezte a hibát, senki sem sejtette.

Itt lehet megtekinteni Eszenyi Enikő és Hegyes Bertalan produkcióját: