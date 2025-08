DR BRS éveken át küzdött az álmáért: „Majdnem feladtam…”

A neves DJ, producer Béres Attila 7 éve robbant be a köztudatba, azóta pedig szinte ontja a slágereket. Egy dallal azonban különösen sokat küzdött, csaknem feladta az évek alatt, de most végre beérett a munka gyümölcse. DR BRS el is árulta, milyen rögös utat járt be.

Béres Attila vagy ahogy a legtöbben ismerik, DR BRS új dallal jelentkezett tegnap, ami tőle megszokottan egy igazi örök klasszikus. A zenész ugyanis saját dalai mellett magyar és angol slágereket is feldolgoz, amiket imádnak a rajongók. Sőt, épp egy ilyen újragondolt slágernek köszönheti ezt a hatalmas népszerűséget, ami nem más, mint a 7 évvel ezelőtt megjelent Hol van az a lány. A dalszerző az évek alatt átélt nehézségekről mesélt. DR BRS amerikai álma kútba esett, de a régóta húzódó projekt még így is megvalósult (Fotó: Máté Krisztián) DR BRS gyerekkora óta imádta a Hip Hop Boyz dalait, köztük az Ott várok rád is, így nem csoda, hogy a zenésznek nagy álma volt ezt is új köntösbe bújtatni, mint a Hozzám tartozol vagy a Dilemma című örökzöldeket. „Gyerekként ott voltam a dal premiereseményén, számomra igazi apa-fia program volt elmenni a dedikálásra is, ezért is duplán jó emlék. Ez a szám nekem nemcsak sláger volt, ez volt maga a '90-es évek Magyarországon” – nosztalgiázott Ati. Csakhogy arra maga sem számított, hogy ez a 6 év küzdelembe kerül majd. Az amerikai klipforgatást például a koronavírus hiúsította meg, ami miatt csaknem lemondtak a projektről. Már megvolt a repülőjegy Los Angelesbe, de mindent elmosott a vírus, majdnem feladtam… De hiszek abban, hogy minden okkal történik és mindennek megvan a megfelelő helye és ideje. Kerestem abban az időben önmagam is, kicsit rezgett a léc, de örülök, hogy a ManGoRise frontembere, Bartha Ákos Dannona kitartott mellettem és mindig ott várt rám – idézte fel. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Magneoton Music Group (@magneoton) által megosztott bejegyzés DR BRS neve ma már szinte senkinek nem ismeretlen A dalszerző azt is elárulta, hogy a nem véletlen a dátumválasztás, ugyanis az Éjjel ott várok rád épp azon a napon jelent meg, amikor a Hol van az a lány is. Igaz 7 évvel ezelőtt még maga sem gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz. Féltem attól, hogy nyár utolsó hónapjában adom ki, mégis bejött. Szerencsés dátumnak tartom az augusztus 1-et, ez számomra egy születésnap: DR BRS, mint előadó megszületése. Azt gondolom, nagy párhuzam van a két felvétel között. Régi nagy kedvencek és a reggaeton az alapja. A 7-es az amúgy is egy meseszám – árulta el a Attila a különleges jelentőségű időpontról.