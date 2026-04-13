Kapi Levente megszólalt Dávid Petra és Kiara Lord Ázsia Expresszes szerepléséről

Kapi Levente élete gyökeresen megváltozott azóta, hogy véget ért a Farm VIP ötödik évada. Bár az elején még jó barátságot ápolt Dávid Petrával és Kiara Lorddal a saját maguk alkotta “sziámik” szövetségben, menet közben sok minden változott, és trió a műsor után felbomlott. Bár Levente már nem tartja a kapcsolatot a lányokkal, jó szívvel nézte, amikor meglátta őket az induló Ázsia Expressz új évadának szereplőiként.

Kapi Levente előadásokat tart, és a zenélés felé fordult azóta, hogy végigment egy hosszú önismereti úton a Farm VIP után (Fotó: Mediaworks archív)

Kapi Levente: „Azóta már sok minden történt velünk”

A fiatal influenszer a Borsnak adott interjújában elmesélte, miként éli a napjait mostanában, és milyen érzésekkel tekint vissza.

A Farm óta nagyon sok minden történt mindannyiunkkal és nem tartom már velük a kapcsolatot. Nagyon bírtam az elején ezt a “sziámi hármast”, de a műsor is másképp alakult, és az élet is másfelé sodort bennünket. Azt hiszem, Petrával nem voltunk korrektek egymással, de ilyen távlatban teljesen felesleges lenne egymásra mutogatni, hiszen emberek vagyunk. Nekem semmilyen rossz érzésem, vagy negatív gondolatom nincs vele kapcsolatban azóta, és szerintem neki sem.

Levente egyébként úgy véli, a műsorban mindketten csináltak vagy mondtak olyanokat, amire egyikőjük sem büszke, ezeket azonban már réges-régen elengedték.

Örültem, amikor megláttam őket, hogy indulnak az Ázsia Expresszben, nagyon jó kihívás. A Farm adásba kerülése után sok olyan negatív véleményt kaptam, hogy miért álltam le velük, de az a helyzet, hogy nem véletlenül barátkoztunk, hiszen két nagyon jófej, életvidám csajsziról beszélünk. Ami bent történt, az ott marad, és úgy volt jól, azóta sok idő eltelt és mindenki sokat változott, fejlődött.

Kapi Levente önmagára talált

A Farm VIP után nem tagadta, hogy borzasztóan mélyre zuhant mentálisan, ami végül egy nagyon komoly önismereti útra sarkallta őt, azóta pedig jobban van, mint valaha volt.

Ahogy ráébredtem arra, hogy ki vagyok valójában, és mit tudok adni másoknak, a zenélés felé vitt az utam, nemrég egy saját zeném is megjelent, “Lumen Solaris - Ego Die” címmel. Június 19-én pedig lesz egy elektronikus lemezbemutatóm, ami az Illuminatio címet kapta. Jelenleg most ezzel foglalatoskodom a mindennapjaimban. Megtaláltam benne önmagamat és örömömet lelem benne, most minden az alkotásról szól. A TikTok tartalmak továbbra is adnak egy állandóságot, de mellette készül az új színdarabom és elkezdtem előadásokat is tartani önismereti témákban.

Kapi Levente TikTok oldala közel félmilliós követőbázissal rendelkezik, amely kiemelkedőnek számít a hazai hírességek körében, ugyanakkor hozzátette: a tartalomgyártás kapcsán is sokat változott az elmúlt időszakban.