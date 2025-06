Dárdai Blanka teljesen új életet kezdett: „Érzelmileg iszonyú nehéz volt ez”

Hosszú ideig volt hangos a sajtó Dárdai Blanka és L.L. Junior szakításaitól és béküléseitől, de ez már örökre a múlté. Az énekesnő új életet kezdett, amiben a szerelem is rátalált, ráadásul a tapasztalataiból dalaihoz is új ihletet kapott. Most pedig kiderült, hogy végérvényesen maga mögött hagyta a régi élete utolsó darabkáját is, hiszen elköltözött.



L.L. Junior exe, Dárdai Blanka párja oldalán végre tiszta lappal kezdhet, úgy tűnik már össze is költöztek (Fotó: Szabolcs László)

Dárdai Blanka Instagram oldalán számolt be a hatalmas változásról, ami amennyire örömteli, épp annyira nehéz is számára. A Brenka néven is ismert énekesnő minden jel szerint párjával költözött össze, ami hatalmas változás az életében.

„Eddigi életem során ez a 11. lakás amiben lakom. Mondhatni rutinos vagyok, de egyre nehezebben megy környezetet váltani. Viszont az élet pont erről szól: szeretni, megszokni, leválni, újba kezdeni. Otthont teremteni pedig bárhol tudok. Most ez ad erőt, illetve az új lehetőségek, amik ezzel együtt jönnek” – kezdte vallomását.

Dárdai Blanka feladta az álmát

Az Ázsia Expressz sztárja azt is elárulta, hogy sokáig álmodott arról, hogy az előző lakása egyszer az övé lesz, és ha családot alapít akkor is egyfajta menedék lesz számára.

Picit talán túlromantizálom, de az előző lakás amiben laktam konkrétan identitást adott nekem. A menedékem volt, ahol bringáztam, virágot vettem, egyedül lehettem, főzhettem, elmenekülhettem. Mindenkit megszerettem a környéken, életre szóló kapcsolataim lettek teszveszvárosban. Életem első, igazi leány lakása volt. Mindig arról álmodoztam, hogy egyszer majd megveszem, és oda megyek vissza, ha idegesíteni fog a férjem

– írta viccelődve.

„Érzelmileg iszonyú nehéz volt ez, főleg mert hirtelen történt, és mert története volt annak a kuckónak és életszakasznak. De egy korszak lezárult ezzel bennem. Nagyon fura váltani, és időt kell hagyni mindenre, de izgatott vagyok, hogy mit hoz egy új környezet” – vallotta be.

Dárdai Blanka pótanyukára talált

Dárdai Blanka szüleivel szerencsére minden rendben, és mindenben támogatják, de még így is sokat segített neki az, hogy a főbérlője egyfajta pótanya volt számára.

Miért vagyok hálás ez ügyben? Hogy olyan embertől bérelhettem a lakást, aki kb. olyan szerepet tölt be a mai napig, mint egy 2. anyuka. Hogy olyan emlékeim vannak onnan, amiket soha nem fogok tudni elfelejteni. És hogy menedéket adott

– zárta posztját.