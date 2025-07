A Nagy Ő-t segítette volna Budapesten a magyar mentalista

Néhány hete, amikor még nem tudhattuk, hogy a TV2 nagy sikerű párkereső reality-jének következő évadában Stohl András keresi majd az igazit, pletyka szinten felmerült Kékesi Dani, vagyis Danny Blue neve is, mint lehetséges Nagy Ő. Most visszagondolva könnyen lehet, hogy akkoriban maga a magyar mentalista küldött „jeleket”, hogy szóba kerüljön a neve a The Bachelor hazai verziójával kapcsolatban. Hogy miért tett volna így? Mert bizony Danny Blue kis híján szerepelt a műsor eredetijében, ami Amerika egyik legsikeresebb realityje. A producer arra kérte, hogy vegyen részt a forgatáson és egy trükkös játék segítségével fejtse meg, hogy a szívéért versengő hölgyek mit is gondolnak valójában Zach Shallcrossról, a 2023-as amerikai Nagy Ő-ről. Az üzletember és néhány hölgy akkoriban az egyik epizódban egyenesen Budapestig repültek és…

Danny Blue hatalmas lehetőség kapujában állt. Szerepet kapott az amerikai Nagy Ő-ben (Fotó: Facebook)

A „Nagy Ő”-ben egész Amerika megismerhette volna a képességeit

Hogy mi történt, arról Danny Blue így számolt be: „Pár hónappal ezelőtt egy meglepő üzenetem érkezett. Az amerikai The Bachelor egyik producere keresett meg. Nem versenyzőnek, és nem is főszereplőnek szerettek volna velem dolgozni, hanem mentalistaként akartak bevonni, hogy a A Nagy Ő döntéseit támogassam és kísérleteimen keresztül segítsek jobban kiismerni a hölgyjelölteket.”

Szó szerint csak napok választottak el attól, hogy a saját hazámban jelenjek meg a világ egyik legnézettebb műsorában”

– kezdte a nemzetközi szinteken is egyre ismertebb mentalista. „Az volt az elképzelés, hogy figyelem a beszélgetéseket, gesztusokat, reakciókat és segítek meglátni, ki az, aki valódi kapcsolatot keres, és ki az, aki csak a kameráknak játszik. Izgalmas, merész ötlet volt, ami új színt vitt volna az NBC csatornán futó műsorba. Több egyeztetés is lezajlott, már a lehetséges forgatási dátumokról is beszéltünk” – magyarázta Danny Blue, aki végül mégsem került képernyőre a szuperprodukcióban.

Zach Shallcross azon személy, aki tényleg megtalálta a szerelmet (Fotó: YouTube)

„Nem tudtam vállalni a felkérést...”

Danny azt is elárulta, miért hiúsult meg a forgatás. „Végül az NBC jogi osztálya húzta meg a vészféket. Nem vállalták a kockázatot, hogy egy európai szereplő ilyen aktív szerepet kapjon. Túl sok lett volna a kérdés a vízummal, engedélyekkel, stábstátusszal kapcsolatban. Így nem tudtam vállalni a felkérést” – tette hozzá a magyar mentalista, aki ennyi idő távlatából sem bánja, hogy képességeivel nem nyűgözhette le az amerikai közönséget. „Nem bánom, hogy így alakult. Inkább megerősített mindaz, ami történt. Ha a The Bachelor stábja úgy gondolta, hogy a mentalizmus, amit képviselek, segíthet valakinek megtalálni a társát, akkor biztos vagyok benne, hogy amit csinálok, annak helye van a világ bármely színpadán. Sőt… néha a színfalak mögött is” – zárta rövidre a történetet Danny Blue.