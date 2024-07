Szabó András Csuti: „Két főnököm van: Medi és Nina”

Egy válás után sok apából válik hétvégi szülő. Szabó András Csutinál azonban ez szóba sem jöhetett. Az üzletember igyekszik minél több időt tölteni Medoxszal és Ninával, a programok közben pedig arra is odafigyel, hogy fejlessze is a gyermekeit.

Csuti mindent megtesz a gyermekeiért Fotó: hot! magazin

– Nálam az apaság teljesen ösztönös, nincs arra semmilyen taktikám vagy stra­té­giám, hogyan neveljem őket. Viszont vannak olyan módszerek, amiket kimondottan fontosnak tartok. Ilyen például az, hogy már egészen pici koruk óta figyelek arra, hogy mind mentálisan, mind fizikailag fejlesszem a képességeiket. Erre kifejezetten sok időt és energiát szentelek. Ezért tudják már kiskoruk óta, hogyan lehet keverni a színeket, már mindketten le tudják írni, hogy „apa”, Me­di­nek pedig egyre jobban megy a fejben számolás 1 és 10 között. Szeretek velük felnőttesen beszélgetni, sosem hittem a gügyögésben. Például mesélni szoktam nekik a gravitációról, vagy ha elmegyünk a Gellért-hegy mellett, akkor elmesélem nekik Szent Gellért történetét – kezdte a hot!-nak az édesapa.

Csuti a fejlesztés mellett természetesen a nevelésre is odafigyel Fotó: hot! magazin

Párja is segít neki

Az üzletember a sport szeretetére is oktatja a gyermekeit, hiszen ez nemcsak testileg, hanem lelkileg is fejleszti őket. Csuti a fejlesztés mellett természetesen a nevelésre is odafigyel. Ebben a párja, Bianka is segít neki, aki ráadásul egyfajta reformot is hozott a gyerekek életébe.

– Szigorúnak tartom magam, de mindenképpen következetesnek. Bius segített abban, hogy a gyerekek étrendje egészséges ételekkel legyen tele: minimalizáltuk az édességeket és a csipszet, a cukros üdítőket pedig felváltotta a víz. Persze a nagyszülők adnak nekik ilyeneket, de otthon sikerült megszüntetni ezeket – mesélte. – Számomra az apaság nem munka vagy feladat, hanem a legjobb dolog a világon. Azt szoktam mondani, hogy nekem két főnököm van: Medi és Nina. Ha például az egyikük hajnali ötkor szeretne rántottát, akkor nincs mese: rántottát csinálunk! Nina mostanában sminkmániás, sok esetben én vagyok a próbababa, és úgy fest ki, vagy úgy tesz csatokat a hajamba, ahogyan akar! – nevetett.