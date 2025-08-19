Ezt nem láttuk jönni: Döbbenetes videóval bizonyít Bálint Antónia

Igaz ami igaz, a színházba járó közönség tagjai közül sokan emlékezhetnek Bálint Antónia énekhangjára, hiszen az 1991-es Miss Hungary győztese öt éven át játszott és énekelt színpadon, sőt, annak idején egy nagyszabású televíziós show-műsorban is megcsillogtatta tehetségét, mégsem elsősorban énekesnőként gondolunk rá eddig. A hangsúly pedig az „eddig” szócskán van, hiszen Bálint Antónia most váratlanul kilépett a fényre. Ráadásul nem is egy egyszeri és megismételhetetlen kísérletről van szó. Nos, esetében érvényesül a mondás: Jobb később, mint soha.

A Farm VIP 2025-ben visszatért Toncsi egyetlen nap alatt olyan nézettséget produkált, ami bizony egy mostanában népszerű énekesnőnek is becsületére válna. Bálint Antónia most a Borsnak mesélt az új karrier lehetőségéről, melynek kapuját páros lábbal rúgta be.

Bálint Antónia énekesnő lett. És tényleg (Fotó: YouTube)

Bálint Antónia: „Nem tudtam igazán felszabadulni…”

„Soha nem állt távol tőlem az éneklés, de lényegében főként a kocsiban énekelgettem, csak úgy magamnak. Nem igazán jött meg a bátorságom és az önbizalmam ahhoz, hogy úgy isten igazából megmérettessem magam.”

Orbán Józsi barátom rengeteget unszolt, hogy próbáljam meg ténylegesen kiengedni a hangom, de bevallom, ezt még azon kevés alkalmakkor sem mertem megtenni, amikor valódi tétje volt, hiszen közönség előtt énekeltem.

„Igen, voltak ilyen próbálkozásaim, hiszen öt éven át játszottam színházban, ahol időnként szükség volt arra is, hogy kiengedjem a hangom. Illetve egy alkalommal egy táncos műsorban élő kíséretként csatlakoztam az egyik produkcióhoz, de egyik alkalommal sem tudtam magam teljesen elengedni. Egész egyszerűen nem tudtam igazán felszabadulni…” – kezdte lapunknak Bálint Toncsi, akit az utóbbi másfél év drámai történései ébresztettek rá arra, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy a gátlásai legyőzzék a benne buzgó tett és szereplési vágyat.

„Történt valami, amivel szembe kellett néznem...”

„Valahogy mostanra jutottam el odáig, hogy a lányomon túl is kell valami, ami boldoggá tesz és amiben kiteljesedhetek. Másfél éve veszítettem el az édesanyámat és ezután nagyon sokáig semmihez sem volt kedvem. Dolgoztam, majd hazamentem és azon kaptam magam, hogy csak fekszem némán a kanapén és a plafont bámulom. Aztán jött egy újabb csapás… Történt valami, amivel szembe kellett néznem. Olyasmi, amiről többet nem is szeretnék beszélni. Ez a valami felrázott és megmutatta, hogy nem adhatom át magam az apátiának, mert bőven van még dolgom az életben. Ekkor kezdtem el egyre többet és többet énekelgetni. Eleinte csak úgy magamban, de aztán megcsörrent a telefonom és Pál Zoli barátom immáron sokadszor tette fel a kérdést, hogy lenne-e kedvem meglátogatni őt a stúdiójában és felénekelni egy dalt.”

Olyan határozottan mondtam igent neki, hogy azzal nem csak őt, de magamat is megleptem

– mesélte a Borsnak Bálint Antónia, aki pár nappal később már fel is énekelte Balázs Fecó és Keresztes Ildikó örökbecsű slágerének feldolgozását.