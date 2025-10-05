Súlyos pánikrohamairól vallott WhisperTon: „Ott sem kaptam levegőt, éreztem, hogy homályosodik a látásom”

WhisperTon TikTok-csatornája több mint egymillió követőt számlál, ezzel Magyarországon a top tartalomgyártók közé tartozik. Legfrissebb YouTube videójában kendőzetlen őszinteséggel vallott a social media sötét oldaláról, ami őt sem tudta kikerülni.
WhisperTon Dancing with the Starsban megismert énjéhez és lazaságához évek hosszú munkája volt szükséges, a fiatal srác ugyanis súlyos szorongással és pánikrohamokkal küzdött. 2020-ban, a karantén idején például annyira sok negatív kritikát kapott, amit már nem tudott figyelmen kívül hagyni.
Tizenhét évesen apukámmal volt, hogy 24 óráig csak fekete színű kaját ettünk, vagy lent töltöttem 24 órát a pincében, de ez csupán egy gyerek karantén alatti elfoglaltsága volt. Ez idő alatt viszont megszámlálhatatlan sok visszajelzést kaptam arról, hogy milyen értéktelen sz@r, amit csinálok, csak azért, mert nem edukatív jellegűek a tartalmaim, vagy nem akar mélyenszántó gondolatokat kifejezni. Aztán, amikor megpróbáltam a videókat ebbe az irányba elvinni, vagyis eljuttatni hozzájuk olyan gondolatokat, nézőpontokat, amikkel eddig nem találkoztak, és igyekszem elemezni az életkoromhoz hű, számomra aktuális és fontos témákat, akkor meg az kezdett rám ömleni, hogy minek okít itt mindenkit ez a hülyegyerek
– meséli Strenner Antal, bár WhisperTon igazi nevét ilyen formában kevesen ismerik, az influenszer bőven megdolgozott érte, hogy nincs is már szüksége rá, hogy külön felhívja magára a figyelmet. Megtanulta kezelni a social média árnyoldalát, ez azonban nem úgy megy, mint a karikacsapás.
Amikor egy tizenhét éves kissrác alkotni és önkifejezni akar, vagy szeretne adni önmagából, abból a tömérdek jóindulatból és végeláthatatlan szeretetből, ami benne lakozik, és ez emberekből tud olyan reakciókat kiváltani, hogy a mentális jólétemet figyelmen kívül hagyva darabokra szedjenek, mert túlmozgásos vagyok a kamera előtt, az nekem egy olyan újfajta valóság volt, amire soha senki nem készített fel.
WhisperTon szerint bárki bármit mond, még kiforrott önképpel és támogató közeggel is nehéz volt feldolgoznia azt a mennyiségű bántást, amit a közösségi médiában kapott, pedig rengetegszer tudatosította magában, hogy csak a sérült emberek képesek ilyen mértékben bántani a másikat.
Egy idő után elkezdett kialakulni bennem egy félelem, amikor emberek között voltam. Ez odáig fajult, hogy társaságban sokszor volt, hogy úgy éreztem, ott helyben el fogok ájulni és nem kapok levegőt.
A fiatal híresség elmesélt egy konkrét élményét is ezzel kapcsolatban, amikor is az egyik bevásárlása során a boltban arra lett figyelmes, hogy sorról sorra követik és videózzák, miközben jókat röhögcsélnek.
A gondolat, hogy nem tudod, miről beszélnek, hogy most rettentően felnéznek rád, vagy ártani akarnak neked, az őrületes rettegést rakott rám. Aranyosak voltak egyébként, a végén odajöttek és kértek fotót, de utána annyira rosszul lettem, hogy két sor között le kellett ülnöm a boltban, ott sem kaptam levegőt, éreztem, hogy homályosodik a látásom. Azt hiszem, anyukámat vagy a nővéremet hívtam fel, hogy jöjjön értem.
WhisperTon saját bevallása szerint egy ideig kerülte is az emberek társaságát, kizárólag videóin keresztül kommunikált velük. „Egy időben tényleg ki sem mozdultam otthonról, csak gyártottam a tartalmakat. Úgy éreztem, hogy akkor tudok a legjobban kapcsolódni az emberekkel, ha a videóimon keresztül próbálok adni magamból.” Bármilyen meglepő egyébként, a mai napig egyedül csinál mindent: ő találja ki a tartalmakat, egyedül szerzi be hozzá a kellékeket, egyedül csinálja a marketinget, egyedül veszi fel a videókat és egyedül is vágja meg őket.
