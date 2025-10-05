Súlyos pánikrohamairól vallott WhisperTon: „Ott sem kaptam levegőt, éreztem, hogy homályosodik a látásom”

WhisperTon TikTok-csatornája több mint egymillió követőt számlál, ezzel Magyarországon a top tartalomgyártók közé tartozik. Legfrissebb YouTube videójában kendőzetlen őszinteséggel vallott a social media sötét oldaláról, ami őt sem tudta kikerülni.

WhisperTon és Tóth Katica a Dancing with the Stars ötödik évadát nyerték meg (Fotó: Szabolcs László)

WhisperTon félt emberek közé menni, annyira szorongott

WhisperTon Dancing with the Starsban megismert énjéhez és lazaságához évek hosszú munkája volt szükséges, a fiatal srác ugyanis súlyos szorongással és pánikrohamokkal küzdött. 2020-ban, a karantén idején például annyira sok negatív kritikát kapott, amit már nem tudott figyelmen kívül hagyni.

Tizenhét évesen apukámmal volt, hogy 24 óráig csak fekete színű kaját ettünk, vagy lent töltöttem 24 órát a pincében, de ez csupán egy gyerek karantén alatti elfoglaltsága volt. Ez idő alatt viszont megszámlálhatatlan sok visszajelzést kaptam arról, hogy milyen értéktelen sz@r, amit csinálok, csak azért, mert nem edukatív jellegűek a tartalmaim, vagy nem akar mélyenszántó gondolatokat kifejezni. Aztán, amikor megpróbáltam a videókat ebbe az irányba elvinni, vagyis eljuttatni hozzájuk olyan gondolatokat, nézőpontokat, amikkel eddig nem találkoztak, és igyekszem elemezni az életkoromhoz hű, számomra aktuális és fontos témákat, akkor meg az kezdett rám ömleni, hogy minek okít itt mindenkit ez a hülyegyerek

– meséli Strenner Antal, bár WhisperTon igazi nevét ilyen formában kevesen ismerik, az influenszer bőven megdolgozott érte, hogy nincs is már szüksége rá, hogy külön felhívja magára a figyelmet. Megtanulta kezelni a social média árnyoldalát, ez azonban nem úgy megy, mint a karikacsapás.

Amikor egy tizenhét éves kissrác alkotni és önkifejezni akar, vagy szeretne adni önmagából, abból a tömérdek jóindulatból és végeláthatatlan szeretetből, ami benne lakozik, és ez emberekből tud olyan reakciókat kiváltani, hogy a mentális jólétemet figyelmen kívül hagyva darabokra szedjenek, mert túlmozgásos vagyok a kamera előtt, az nekem egy olyan újfajta valóság volt, amire soha senki nem készített fel.

Egy áruház kellős közepén lett rosszul

WhisperTon szerint bárki bármit mond, még kiforrott önképpel és támogató közeggel is nehéz volt feldolgoznia azt a mennyiségű bántást, amit a közösségi médiában kapott, pedig rengetegszer tudatosította magában, hogy csak a sérült emberek képesek ilyen mértékben bántani a másikat.