WhisperTon meglepő képekkel ajándékozta meg rajongóit a születésnapján

WhisperTon 24 éves lett, ezt pedig az Instagramon is megünnepelte, nem is akármilyen képekkel. A fiatal influenszer nem sokat bízott a képzeletre.

Fotó: Gáll Regina / Bors

WhisperTon születésnapot ünnepel, nem is akárhogy

A fiatal influenszerről nem új keletű hír, hogy feltűnést kelt színesebbnél színesebb ruhakölteményeivel, és fényűző életének bemutatásával. Természetesen ez alól a születésnapja sem lehetett kivétel, ám ezúttal néhány ruhadarabot elhagyott. Mindössze egy laza nadrágot és az azt rögzítő övet viselte az influenszer, kezében egy születésnapi tortával. A feltöltött képek alá ezt írta:

„Ttwenty f*cking four mama” - amely magyarra fordítva így hangzik „Ki**szott 24 anyukám”

Természetesen a követői köszöntések sem maradhattak el, szebbnél szebb születésnapi üzenetekkel halmozták el a fiatal influenszert, köztük Gelencsér Tímea és Molnár Nini is felköszöntötte a Dancing With The Stars korábbi versenyzőjét.



