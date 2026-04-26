Meglepő bejelentést tett az óriási dráma után a TV2 egykori sztárja

Tücsi és családja számára az építkezés szó eddig nem az otthonteremtést, hanem a súlyos anyagi és lelki tehert jelentette. Bár végül óriási harcok árán be tudtak költözni abba a házba, amellyel évekkel ezelőtt annyit szenvedtek, most mégis újra beleállnak egy projektbe. De vajon az új a falakkal együtt a régi démonok is felépülnek?
Hogy megértsük a mostani döntés súlyát, vissza kell mennünk 2019-be, a totális káosz évébe. Álomháznak indult, megrázó rémtörténet lett belőle. Tücsi megtörten nyilatkozott akkor a milliós átverésről. „Beázik a házunk, és az is lehet, hogy el kell költöznünk. Elég komoly problémák vannak. Lelkileg és anyagilag is padlóra kerültünk” – fogalmazott a Ripostnak.
Tehát nem csupán elrontott burkolatokról volt szó. A kivitelező elkérte a több millió forintot, és közben egy életveszélyes állapotot hagyott hátra. „Gyakorlatilag lakhatatlan állapotban kaptuk meg a házat” – emlékezett vissza az influenszer. A falakból áradt a víz, a gépészet romokban hevert. Amikor pedig szembesíteni akarták a vállalkozót a pusztítással, az egyszerűen felszívódott. „Hívtuk, kerestük, de elérhetetlenné vált” – mesélte a sztáranyuka. Ráadásul Tücsi lánya akkor még kicsi volt, egy barátnál tudták meghúzni magukat.
Bár azóta abban a házban élnek és ott alakították ki az életüket, a beköltözésig vezető út maga volt a pokol. Tücsiék nemcsak a pénzüket veszítették el, hanem a biztonságérzetüket is. Az építkezésbe akkor szinte belerokkantak. Most mégis Tücsi maga jelentette be az Insgatram-oldalán, hogy újra építkeznek.
– írta Tücsi egy 24 óráig elérhető sztorijában. Természetesen kíváncsiak voltunk, mi adta nekik a végső lökést az újrakezdéshez ennyi trauma után. Megkerestük Tücsit az új építkezéssel kapcsolatban, ám az influenszer szűkszavúan hárított: azt mondta, nem szeretne erről nyilatkozni.
Egy biztos: Tücsiék ismét kemény fába vágták a fejszéjüket, még a rossz múltbéli emlékek sem tántorították el őket. Nos, reméljük, a sors ezúttal kegyesebb lesz hozzájuk, és a többmilliós rémálom után végre egy zökkenőmentes építkezés vár rájuk.
