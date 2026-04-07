„Első számú bizalmasai vagyunk egymásnak” – Dobó Ági és Tücsi barátságukról nyíltak meg a nyaraláson

Dobó Ági nem mással ment húsvéti vakációra, mint barátnőjével, Tücsivel. A páros Costa Rica egyik csodálatos medencéjéből jelentkezett be, és a bikinis kép mellett több mindent is megosztottak barátságukról.
Tíz tényt közöltek követőikkel: elárulták, hogy eleinte nem is voltak túl közel egymáshoz, ám ez nagyon gyorsan megváltozott: Ági nagyobbik fiának, Beninek, Tücsi még a keresztanyja is lett.
Egymást „első számú bizalmasoknak” hívják, amibe beletartozik az is, hogy mind üzleti, mind magánéletüket először egymással osztják meg, ugyanis a másik tanácsát rendkívül fontosnak tartják. Ági, Tücsi babanempartiját is megszervezte, sőt még a kedvenc italaik is ugyanazok: a pálinka és a prosecco.
A sztáranyukák között talán telepátia is van: amikor Ági Nataniellel volt várandós, Tücsi már azelőtt érezte, hogy bármit mondott volna. Így amikor rákérdezett, ő lett az első, aki megtudta, hogy várandós.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.