Nincs kétség, kire voksolt: Tóth Gabi narancsba öltözve indult szavazni

Elérkezett a nagy nap: Magyarország ma dönt a jövőjéről. A 2026-os országgyűlési választások tétje minden eddiginél nagyobb, ezt pedig nemcsak a közélet szereplői, hanem az emberek is pontosan érzik. Már a kora reggeli órákban hosszabb sorok alakultak ki a szavazókörök előtt, a részvételi kedv pedig kimagasló, ami jól mutatja, mennyire fontos ez a nap az ország számára. A sztárvilágban is egymás után jelentkeznek be a hírességek, sokan már le is adták a voksukat, vagy éppen úton vannak a szavazófülkék felé. Köztük van Tóth Gabi is, aki már a reggeli órákban megmutatta követőinek, hogyan készül a nagy pillanatra – méghozzá nem is akárhogyan.
Az énekesnő egy igazán energikus, vidám hangulatú videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen láthatóan sugárzik a boldogságtól. Tóth Gabi a Fidesz kampánydalának refrénjére táncol, felszabadultan, mosolyogva. Nemcsak a hangulata és a dal választása, hanem a megjelenése is sokat elárul: az énekesnő szettje egyértelmű üzenetet hordoz. Narancssárga nadrágot visel – ez a szín régóta a Fideszhez kötődik –, pólóján pedig két magyar zászló mellett egy narancssárga szív is látható. A választás napján ez a fajta vizuális kiállás nem hagy kétséget afelől, hogy Gabi melyik oldal mellett teszi le a voksát. A videóban mindenkit szavazásra buzdít.
Indulunk szavazni!
– írta Tóth Gabi a videóhoz.
Tóth Gabi egyébként sem most állt először nyilvánosan a párt mellett. Az elmúlt években többször is nyíltan vállalta, hogy támogatja Orbán Viktor politikáját, és fontos számára mindaz, amit a kormány képvisel: a család, a hit, a hagyományok és a biztonság. Ez a következetesség most, a választás napján is megmutatkozik. Nem véletlen tehát, hogy az énekesnő már a reggeli órákban útnak indult, hogy leadja szavazatát. Számára ez nem csupán egy kötelezettség, hanem egy tudatos döntés, amely mögött évek óta képviselt értékek állnak.
