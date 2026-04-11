Országgyűlési választás2026. április 12.

Tóth Gabi a választásról: "Számomra Magyarországnak a békéje és a biztonsága a legfontosabb"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 14:07
Választás 2026FideszOrbán Viktor
Mindig is fontosak voltak számára a hagyományok, a hit és a család. Tóth Gabi most egy rövid videóban üzent a magyar választóknak arról, miért tartja kulcsfontosságúnak a békét és a biztonságot.
Tóth Gabi sosem rejtette véka alá, hogy számára a magyar hagyományok, a család, a hit és a keresztény értékrend kiemelten fontos. Az énekesnő az elmúlt években többször is nyíltan beszélt arról, hogy ezek az értékek határozzák meg a gondolkodását, és politikai kérdésekben is ezek mentén hozza meg a döntéseit.

2026. 02. 21. Háború ellenes gyűlés, Békéscsaba, HEGY, DÁP Tóth Gabi
Tóth Gabi mindig is a béke pártján állt (Fotó: YouTube)

Tóth Gabi Orbán Viktorra szavaz az április 12-ei választásokon

Tóth Gabi mindig is vállalta, hogy támogatja a Fideszt és Orbán Viktor miniszterelnököt, és ez most, a választás előtti napokban sincs másképp. Az énekesnő ezúttal egy rövid, de annál lényegretörőbb videóban osztotta meg a gondolatait, amelyben elmondta, miért tartja fontosnak, hogy vasárnap a jelenlegi kormány mellett tegye le a voksát.

Tóth Gabi számára – mint mondta – a legfontosabb szempont a béke és a biztonság. Anyaként különösen fontosnak érzi, hogy olyan jövője legyen az országnak, amelyben a következő generációk nyugodt és békés körülmények között nőhetnek fel. Az énekesnőt a választás napján is ez a gondolat vezeti majd a szavazófülkében, amikor meghozza a döntését.

Számomra is Magyarországnak a békéje és a biztonsága a legfontosabb anyaként és nőként, hogy egy olyan világot hagyhassak majd magam után, amiben tudom, hogy majd békességben nőhetnek fel az utódaim. Ezért is fogok szavazni Orbán Viktorra. Hajrá Fidesz!

– fogalmazott Tóth Gabi.

Tóth Gabi tehát egyértelművé tette: számára a család, a hit és az ország békéje olyan alapvető értékek, amelyek mentén most is meghozza a döntését a választás napján.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
