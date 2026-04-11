Háztartási baleset, gondok az építkezéssel: nem alakul túl jól Tóth Andi éve

Tóth Andi leginkább reklám- és szépségápolási videókkal szokta meglepni rajongóit, most azonban olyan poszttal jelentkezett, ami miatt aggódhatnak a kedvelői.
Az énekesnő nincs valami jó passzban, Instagram-oldalán kutyájával, Bailey-vel töltött fel friss, közös fotókat, a kép alatt szűk szavúan pedig csak így fogalmazott:
A ló éve. Fáradt vagyok. BFF-el pihizünk. Beleállt a kés a nagyujjamba. A házam lassabban épül fel, mint a mentális állapotom. Találtam egy kullancsot a nyakamon és pánikba estem. Bevallom túlreagáltam. Veletek mizu
– tette fel a költői kérdést, a horrorisztikus felsorolás után.
Hogy pontosan hogyan történt a konyhai baleset, egyelőre nem tudni, Andi nem fejtette ki, vércseppes emojival azonban jelezte, hogy vélhetően nem volt vidám a történet. Remélhetőleg nincs nagy baj és hamarosan új videóiban is láthatjuk majd még kezében a konyhakést.
Tóth Andi 2024 májusában indította el saját főzőműsorát "Max rendelünk" címmel a YouTube-on, ahol különféle ételek elkészítését mutatta be, egyszerűen, szórakoztatóan, a maga stílusában. A sorozatban gyakran osztott meg magánéleti történeteket is, így a főzés mellett személyesebb oldalát is bemutatta a nézőknek. Az epizódokat imádták a követők, egy ideje azonban parkolópályára került a dolog, mivel az énekesnő házfelújítási munkálatai jócskán elhúzódtak, és az új évadot már itt tervezte leforgatni januárban.
Ha látnál olyan hirdetést, hogy a könnyűszerkezetes ház semennyi pénzért, nulla időbe telik, ne hidd el, jó? Sajnálom, hogy ennyit csúszik a Max rendelünk, szomorú vagyok.
A csinos híresség tavaly júniusra tervezte a beköltözést, ez azonban folyamatosan csúszott, az ilyen házfelújítási munkálatok kapcsán nem meglepő módon nem is keveset, minden hónapban újabb hónapokat húztak rá az ígéretekkel. Tóth Andi TikTok-on az egyik videójában úgy fogalmazott legutóbb, hogy március lesz a végső dátum, ez azonban úgy tűnik, hogy azóta is folyamatosan csak csúszik, ami láthatóan nagyon kimeríti a mentális és fizikai tartélkait is. Remélhetőleg már látja a folyamat végét, és hamarosan birtokba veheti újdonsült vityillóját. Hogy utána mikor indulhat útjára a Max rendelünk új évada, egyelőre nem tudni, mint ahogyan azt sem, hogy az énekesnő visszatér-e a színpadra. A Tóth Andi dalok ugyanis jó ideig szüneteltek, az énekesnő ugyanis a visszavonulás mellett döntött, nem sokkal később azonban új dallal és klippel is jelentkezett.
