Nagy a baj, Tóth Andi rossz hírt közölt a rajongókkal!

Tóth Andi 2024 májusában indította el saját főzőműsorát „Max rendelünk” címmel a YouTube-on. A sorozatban különféle ételek elkészítését mutatja be, vendégekkel színesítve. A műsorban Andi gyakran oszt meg magánéleti történeteket is, így a főzés mellett személyesebb oldalát is bemutatja a nézőknek. Az epizódokat imádták a nézők, egy ideje azonban parkolópályára került a dolog, Andi pedig elárulta, miért.

Tóth Andi műsora egyelőre nem folytatódhat (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Andi házfelújítása akadozik

Az énekesnő legfrissebb TikTok bejegyzésében elárulta, mostanában nincs a helyzet magaslatán.

Fáradt vagyok és még mindig beteg. Gondoltam jövök egy rossz hírrel, de nem lesz januárban „Max rendelünk”, mert a ház még sehol se tart.

– kezdi sorolni a panaszait, majd nyomatékosan jelzi, hogy saját tapasztalatai alapján nem javasolja az építkezést senkinek. „Ha látnál olyan hirdetést, hogy a könnyűszerkezetes ház semennyi pénzért, nulla időbe telik, ne hidd el, jó?” Andi a „Max rendelünk” legújabb epizódjait már új otthonában szerette volna leforgatni, a videójában bemutatott képsorok alapján azonban erre még jócskán várni kell.

Feladom, kezdek nagyon kimerülni ebben. Tényleg nem szeretnék panaszkodni, de június helyett augusztus, helyett szeptember, helyett november, helyett december, helyett január, helyett március… Az építkezés szépsége

– fakadt ki, majd hozzáteszi, soha senki ne vágjon bele építkezésbe. „Sajnálom, hogy ennyit csúszik a Max rendelünk, szomorú vagyok.”

Így telik a karácsony Tóth Andinál

Nem az énekesnő az egyetlen, aki idén túl nagy fába vágta a fejszéjét: Gelencsér Timi, Sydney van den Bosch, Dávid Petra és Kárpáti Rebeka is a felújítás mellett döntöttek. Mindannyian egyöntetűen úgy nyilatkoznak a dologról, hogy egy ilyen projekt óriási vállalás, amihez sok türelem és rendkívüli kitartás szükséges. Gelencsér Timi például kifejezetten szeretett volna karácsonyra beköltözni, ez azonban jócskán elcsúszott, úgy tűnik Tóth Andinál is hasonló a helyzet, ő ráadásul már nyár végén költözni akart, de hogy a karácsonyról is lecsúszik, arra végképp nem számított.

Bevallom fám sincs. Még egy ilyen elb…tt karácsonyi időszakom még nem volt. Az a baj, hogy annyira más dolgokkal foglalkoztam közben, hogy legyen minden jó, srácokkal, melóval, ház épülésével, kutyával is. De nekem ehhez nem tudom mi kell, leginkább béke

– fakadt ki a sztár.