KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balesetet okozott, majd elhajtott: nagy erőkkel keresi a rendőrség a pécsi férfit

karambol
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 08:40
balesetmotorcserbenhagyás
Szabálysértési eljárást indított a Pécsi Rendőrkapitányság, miután egy segédmotoros kerékpár és egy személyautó összeütközött a város egyik forgalmas körforgalma előtt.

A rendőrség tájékoztatása szerint  április 6-án 20 óra 12 perc körül történt karambol Pécsen, az Aradi vértanúk útján, a Kodály Zoltán utca, a Barbakán tér, az Aradi vértanúk útja és a Bartók Béla utca kereszteződésében kialakított körforgalom előtt.

Fotó: Gé / MW

Az eddigi adatok alapján egy segédmotoros kerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze tisztázatlan körülmények között. A motor fehér színű, robogó kialakítású jármű volt, amelynek hátuljára egy piros-fehér színű dobozt, úgynevezett top case-t szereltek fel.

A járművet egy középkorú, normál testalkatú férfi vezette, aki fehér bukósisakot viselt, valamint fekete kabátot, amelyen piros csíkok voltak. A motoros az ütközést követően nem maradt a helyszínen, hanem elhajtott.

Az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt folytat eljárást – írja a police.hu.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja, vagy érintettje volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
