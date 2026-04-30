Balesetet okozott, majd elhajtott: nagy erőkkel keresi a rendőrség a pécsi férfit

A rendőrség tájékoztatása szerint április 6-án 20 óra 12 perc körül történt karambol Pécsen, az Aradi vértanúk útján, a Kodály Zoltán utca, a Barbakán tér, az Aradi vértanúk útja és a Bartók Béla utca kereszteződésében kialakított körforgalom előtt.

A karambol után a férfi gondolkodás nélkül elhajtott / Fotó: Gé / MW

Az eddigi adatok alapján egy segédmotoros kerékpár és egy személygépkocsi ütközött össze tisztázatlan körülmények között. A motor fehér színű, robogó kialakítású jármű volt, amelynek hátuljára egy piros-fehér színű dobozt, úgynevezett top case-t szereltek fel.

A karambol után csak úgy elhajtott

A járművet egy középkorú, normál testalkatú férfi vezette, aki fehér bukósisakot viselt, valamint fekete kabátot, amelyen piros csíkok voltak. A motoros az ütközést követően nem maradt a helyszínen, hanem elhajtott.

Az ügyben a Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt folytat eljárást – írja a police.hu.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja, vagy érintettje volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.



