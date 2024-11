Ajaj, nagy a baj? Szakítós számot írt a TV2 szépfiúja

Alig egy éve, hogy Karapancsev Kristóf megnyerte a TV2 nagy sikerű tehetségkutatóját, a Sztárban sztár leszek! című showműsort. Zenei karrierjét azóta is építi, hamarosan pedig új dallal érkezik, aminek igencsak beszédes a tematikája: szakításról szól. Felmerül a kérdés: zátonyra futott a kapcsolata a műsorban megismert párjával, Halász Rebekával? Erre válaszolt most a Borsnak Karapancsev Kristóf.

Karapancsev Kristóf szakítós számot írt, vajon zátonyra futott a kapcsolata a Sztárban sztár leszek!-ben megismert Halász Rebekával? (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Ha egy nagy szerelem véget ér..."

– A „Nem leszek idegen” című új dalom igazából még nyáron született, belülről jött, a valós érzéseimet írtam ki magamból. A dallam és a szöveg két óra alatt elkészült.

A dal arról szól, hogy ha egy nagy szerelem véget ér, azután is van élet, fel lehet állni és folytatni

– fogalmazott Kristóf, akinek a dal hangszerelésében a feltörekvő DJ-páros, a CrazyBoys közreműködött.

A Sztárban sztár leszek! után nehézségekbe ütközött

Felmerül a kérdés: a saját élete, párkapcsolata inspirálta a szakítós dal megírására?

– Nem az aktuális szerelmi életemet dolgozza fel a dal – szögezte le gyorsan Kristóf, aki továbbra is egy párt alkot Rebekával. – Tulajdonképpen átvitt értelemben kell érteni a dalt: a zenével, énekléssel való kapcsolatomat szimbolizálja. Ennek a pályának a szépsége mellett számos nehézsége van, és én az elmúlt egy évben sok nehézséggel találkoztam, ami arra sarkalt, hogy benyomjam az „újraindítás” gombot – fogalmazott lapunknak az énekes, aki gőzerővel készül a november 15-én megjelenő új dala klipforgatására is. De addig sem unatkozik…

Karapancsev Kristóf barátnőjéről: „Rebi nélkül elég nagy problémák lennének"

– Óraadó tanár lettem a szolnoki zeneiskolában: zongorát tanítok, ami kicsit furcsa, hiszen én trombitaművészként végeztem. Ezen felül magánórákat is tartok. Főállásban pedig egy finn ételfutárcég ügyfélszolgálatán dolgozom, panaszokat kezelek német és angol nyelven. Elég bonyolult a napirendem, de esténként mindig leülünk Rebivel megbeszélni a nap történéseit. Az ő zenei karrierjén is dolgozunk együtt, kölcsönösen támogatjuk egymást. Megosztjuk a feladatokat, de be kell ismernem, a házi munkát első sorban ő intézi, nélküle elég nagy problémák lennének – ismerte el nevetve Kristóf, aki a párjával nemrég egy édes kutyust is örökbe fogadott.