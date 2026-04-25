"A feleségemmel swinger klubokba jártunk, míg rá nem jöttem, hogy viszonya van a szomszéddal"

Egy elkeseredett férfi az interneten kért segítséget, ugyanis nem tudja, mit kezdjen a helyzettel. Egykor a feleségével együtt imádtak swinger klubokba járni, ám mostanában már a férfi nem vágyik arra, hogy másokkal lássa szexelni a feleségét, és arra sem vágyik, hogy neki más női legyenek. Monogám, nyugodt, egyszerű kapcsolatot szeretne.

Swinger klubba járt a feleségével - Fotó: pexels

"A feleségemmel körülbelül négy éve vagyunk aktívak a swinger színtéren. A volt főnököm hívott meg minket először az egyik „különleges bulijára”. Érkezéskor pezsgővel halmoztak el minket, és azt mondták, hogy szexin nézünk ki. Ő és a haverjai teljesen nyíltan beszéltek a szexuális játékokról. A feleségemmel mindketten megdöbbentünk és izgatottak voltunk. Hízelgő volt, hogy csatlakozhattunk egy mini orgiához, és azóta is játékosok vagyunk.

Csak a tavalyi év végén váltak kellemetlenné és bonyolulttá a dolgok, amikor a feleségem titkos viszonyt kezdett az egyik szomszédunkkal.

Rajtakaptam őket együtt az ágyban, és teljesen kikészültem. Elvesztette a bizalmam, mert a hátam mögött tette meg, ami nem szokásunk. Azzal vádoltam, hogy titkolózik és megcsal, pedig már több tucat emberrel szexeltem a szeme láttára. Nagyon felzaklatott látni, hogy igazi szenvedéllyel és érzelemmel „szeretkezik”.

Most összevesztünk, mert kettős mércével vádol. Igaza van, nevetséges vagyok. Sok más emberrel szexeltem már, de mindig nyílt és őszinte voltam – ellentétben vele. Dühös rám, és attól tartok, beleszeretett ebbe a másik fickóba. Minden reggel üresnek érzem magam belül. Hogyan oldjam meg ezt?" - tette fel a kérdést az elkeseredett férfi.

A szakértő szerint minden helyzet változik, és ami négy évvel ezelőtt még izgatta a házaspárt, az lehet ma már nem. "A feleséged másik szintre emelete a dolgokat. Az elmondottak alapján ő most valóban szeretkezett, nem a játék vagy a közönség miatt bújt ágyba a szomszéddal. Itt az idő, hogy leüljetek a feleségeddel és megbeszéljétek, hogyan tovább. Kérdezd meg, mit jelent számára ez a másik férfi. Jogod van ahhoz, hogy új alapokra helyezd a kapcsolatotokat. Ha meg akarod menteni a házasságod, akkor mondd el neki, mennyire szereted és becsülöd. A swinger életforma nem való mindenkinek. Aki féltékeny, aki nem tud és akar osztozkodni, az inkább keressen más izgalmakat".