Tallós Rita és Barbinek Paula: Nem tudnánk együtt élni

Nem titok, hogy Tallós Rita és lánya Barbinek Paula viszonya a korábbi években még nagy jóindulattal sem volt felhőtlennek mondható. Ám ez már a múlté, manapság nagy összhangban telnek a napjaik – ezt a TV2 Ázsia Expressz című műsorában is bizonyították.

Tallós Rita Ázsia Expresszes szereplésének köszönhetően közelebb került lányához - Fotó: TV2 / hot! magazin

„Nagyon viszontagságos volt az életünk, a kapcsolatunk.”

Kettőnk között voltak szünetek, olyan helyzetek évekig, amikor nem olyan kapcsolatban voltunk, mint amilyenben egy anyának és a lányának kellene lennie.

„Ezt egyébként vállaljuk is, sőt a saját, önálló színházi műsorunkban, az Anyám őrületbe kerget című előadásunkban is benne van. De az, hogy mi ketten ilyen erősek vagyunk, és ennyire összetartunk, és ennyire egyek vagyunk, ezt megint bizonyítja ez a műsor” – árulták el a hot!-nak.

Tallós Rita lánya az erő, ő pedig az ész

Mindegy Tallós Rita lánya hány éves, édesanyjára mindig számíthat - Fotó: TV2 / hot! magazin

Nem egy generáció ők, mások az erősségeik, amivel kifejezetten jól tudnak sáfárkodni minden adandó szituációban.

„Rita az ész, én meg az erő. Amit ő tud, azt én nem tudom.”

Nekem is vannak a koromból adódóan olyan dolgok, amiket ő nem tud, szóval szerintem ezzel kiegészítjük egymást.

„Erősek vagyunk azért is, mert össze vagyunk szokva, nagyon jó a harmónia közöttünk” – részletezte Paula.

„Évek óta együtt is dolgozunk, együtt játszunk a saját színházunkban, a Liliom Produkcióban, nap mint nap tapasztaljuk, hogyan működik a másik. Van, hogy Paula az asszisztens, a dramaturg, vagy játszik a darabokban” – ecsetelte Rita.

„Lehet, hogy kinyírnánk egymást”

Az Ázsia Expresszben mindent kipróbáltak, amit lehetett - Fotó: TV2 / hot! magazin

Ha a játék hevében bármi történik, azt nem veszik magukra. Tudják, hogy csak a felfokozott érzelmi állapotnak köszönhető egy esetleges hangos szó.

„Akkor is, ha fáj, akkor is, ha üvöltünk, sírunk, nevetünk, azt tudjuk, hogy a játékról szól, és az köztünk marad, tehát semmi feszültség nincs – mondták, majd hozzátették, hogy a közös munka ugyan jól megy nekik, de mindenben ők sem lennének benne”

„Együtt élni például nem tudnánk szerintem. Akkor lehet, hogy kinyírnánk egymást” – nevetett Paula.

Rita szerint megfordultak közöttük a szerepek: a lánya jobban aggódik érte, mint ő Pauláért.