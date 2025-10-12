Tallós Rita és Barbinek Paula: Nem tudnánk együtt élni

Nem titok, hogy Tallós Rita és lánya Barbinek Paula viszonya a korábbi években még nagy jóindulattal sem volt felhőtlennek mondható. Ám ez már a múlté, manapság nagy összhangban telnek a napjaik – ezt a TV2 Ázsia Expressz című műsorában is bizonyították.
„Nagyon viszontagságos volt az életünk, a kapcsolatunk.”
Kettőnk között voltak szünetek, olyan helyzetek évekig, amikor nem olyan kapcsolatban voltunk, mint amilyenben egy anyának és a lányának kellene lennie.
„Ezt egyébként vállaljuk is, sőt a saját, önálló színházi műsorunkban, az Anyám őrületbe kerget című előadásunkban is benne van. De az, hogy mi ketten ilyen erősek vagyunk, és ennyire összetartunk, és ennyire egyek vagyunk, ezt megint bizonyítja ez a műsor” – árulták el a hot!-nak.
Nem egy generáció ők, mások az erősségeik, amivel kifejezetten jól tudnak sáfárkodni minden adandó szituációban.
„Rita az ész, én meg az erő. Amit ő tud, azt én nem tudom.”
Nekem is vannak a koromból adódóan olyan dolgok, amiket ő nem tud, szóval szerintem ezzel kiegészítjük egymást.
„Erősek vagyunk azért is, mert össze vagyunk szokva, nagyon jó a harmónia közöttünk” – részletezte Paula.
„Évek óta együtt is dolgozunk, együtt játszunk a saját színházunkban, a Liliom Produkcióban, nap mint nap tapasztaljuk, hogyan működik a másik. Van, hogy Paula az asszisztens, a dramaturg, vagy játszik a darabokban” – ecsetelte Rita.
Ha a játék hevében bármi történik, azt nem veszik magukra. Tudják, hogy csak a felfokozott érzelmi állapotnak köszönhető egy esetleges hangos szó.
„Akkor is, ha fáj, akkor is, ha üvöltünk, sírunk, nevetünk, azt tudjuk, hogy a játékról szól, és az köztünk marad, tehát semmi feszültség nincs – mondták, majd hozzátették, hogy a közös munka ugyan jól megy nekik, de mindenben ők sem lennének benne”
„Együtt élni például nem tudnánk szerintem. Akkor lehet, hogy kinyírnánk egymást” – nevetett Paula.
Rita szerint megfordultak közöttük a szerepek: a lánya jobban aggódik érte, mint ő Pauláért.
„Az életben is sokszor úgy viselkedik, mint ha én lennék a gyereke.”
Én sokkal biztosabb vagyok az ő erejében, az ő rátermettségében.
„Nem aggódom annyit, mint ő, szinte már idegesítően” – mondta a színésznő.
„Azért ő a legidősebb a játékban, és annyira konok, annyira kitartó, annyira bátor, hogy nem veszi észre azt, hogy mikor kell, hogy megálljon” – vette át a szót az édesanyjától Paula. „De én is ilyen vagyok, szóval nem tudom, hogyan tudnám őt kontrollálni. Lehet, hogy rá jobban tudok vigyázni, mint, mondjuk, magamra.”
Mindketten fantasztikus formában vannak, de ez nem a véletlennek köszönhető! Bizony előfordul olyan is, hogy edzeni is közösen indulnak!
Rita csuklója a műsor előtt tört el, a forgatások megkezdése előtt öt nappal vették le róla a gipszet, így egy csuklóvédővel indult Ázsiába.
„Három és fél kézzel küzdünk. Ez nem teljes kéz, nem tud úgy fogni, nem olyan erős. De kénytelen vagyok, amikor negyvenkilós ládákat kell cipelni egy kilométerre, akkor azt vinni kell, ott nincs mese” – árulta el a színésznő.
