Szigligeti Ivett váratlan bejelentése Dudás Miklós születésnapján – itt tart most a nyomozás

Az egész országot megrázta Dudás Miki halála, amely 2026. január 5-én történt, máig tisztázatlan körülmények között. A sportoló elvesztése óta rengetegen várják a válaszokat, de a nyomozásról továbbra is kevés konkrétum derült ki. A mai nap különösen fájdalmas Szigligeti Ivett és Dudás Miki gyermekei számára, ugyanis a sportoló ma ünnepelné 35. születésnapját, és ez az a pont, ahol a gyász újra teljes erővel tör felszínre.

Szigligeti Ivett számára ez a nap most már örökre a hiányról szól. A fiatal édesanya gyermekeivel jelent meg a Mokka című műsorban, ahol bár a kicsik kiegyensúlyozottnak tűntek, a háttérben ott húzódik az a feldolgozhatatlan veszteség, amely az egész család életét megváltoztatta.

Nagyon rosszul ébredtem ma, megmondom őszintén. Nehéz volt szembesülni azzal, hogy bár egyik napunk sem könnyű, de a mai még nehezebb. Az első gondolatom az volt, hogy ma még levegőt venni is nehezebb lesz mint eddig. A gyerekek adnak nekem mindenhez erőt, és kicsit a rosszban az a jó, hogy itt vannak velem. Minden média megjelenésnél kicsit jobban összeszorul a torkom, ha erről kell beszélni. Nyilván a gyászt mindenki másképp dolgozza fel, én valahogy magamban, mélyen emésztem az egészet. Próbálom úgy kezelni a hétköznapokat, hogy csak a gyerekekre fókuszáljak és a fájdalom mélyen bennem legyen. Nem feltétlen ez a legjobb módja a feldolgozásnak, mert az ilyen napokon azért sokkal jobban megtörök én is érzem

– kezdte a Tv2 Mokka című műsorában Szigligeti Ivett.

A gyerekek reakciói még inkább szívszorítóvá teszik a helyzetet, hiszen számukra is nehéz feldolgozni a történteket.

Mindent megpróbálok megtenni annak érdekében, hogy megkapják a szeretetet amit kaptak Mikitől, és valamennyire egy személyben pótoljam. Nagyon nagy támogatást kapok a szüleimtől, apukám révén az apakép ott van velük, de érezhető, hogy ő sem tudja pótolni. Miló nagyon sokat emlegeti, hogy nagyon hiányzik apa és szeretne vele lenni, tegnap este is úgy feküdt le, hogy apát szeretné. Nara pedig nagyon magába fordul és nem szeretné ezt a témát feszegetni. Most a tavaszi szünet miatt többet voltunk együtt, és próbáltam vele többet beszélni erről, és csak annyit mondott, hogy azért nem szeretne erről beszélni, mert fáj

– sírta el magát Ivett.