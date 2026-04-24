Nagy baj történt a forgatáson, rohantak a kórházba Nicole Kidmannel

Nehéz pillanatokat élt át legújabb sorozatának forgatása alatt Nicole Kidman. A színésznő - aki a közelmúltban vált el férjétől, Keith Urbantól -, egyik kollégája, Nick Offerman volt az, aki nemrég elárulta, ahogy egy nehéz nap végén kórházba kellett vinni a betegeskedő sztárt.

Nick Offerman egy Jinx nevű, egykori birkózót alakít a vígjáték-dráma sorozatban, amely a közelmúltban debütált, olyan sztárszereplők oldalán, mint Michelle Pfeffer, és persze Nicole Kidman, aki Lace-t, egy korábbi birkózóból lett ügyvédet játszik. A színész nemrég a People magazinnak mesélt arról, ahogy az egyik jelenet forgatása előtt azt a hírt kapták, hogy Kidman influenzás, és nem fog tudni dolgozni aznap. A hollywoodi színésznő azonban később mégiscsak megjelent, noha látszott rajta, hogy valóban nagyon beteg.

Annyira sápadt volt és reszketett. Nagyon súlyos influenzával küzdött. Ennek ellenére megjelent, és gondoskodott arról, hogy minden felvételt elkészítsünk, teljes szuperhős stílusban, mindent megtett, amire csak szükségünk volt, hogy ne vesszen el semmi sem abból, amire a karakteréhez szükségünk volt

- mondta el a színész, majd hozzátette, miután végeztek a munkával, a színésznőt azonnal bevitték a kórházba infúzióra - írja a Mirror.