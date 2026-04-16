"A pillanat amire nincsenek szavak…" - Könnyfakasztó perceket osztott meg Szandi

A minap Szandi és férje, Bogdán Csaba hatalmas bőröndök társaságában jelentette be, hogy elhagyják az országot. A pár úti célja nem volt más, mint Amerika, ahol a várandós lányukat, Bogdán Blankát és férjét, Ricardo Torrest látogatják meg. Nemrég Szandi egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen az örömteli viszontlátás pillanatait mutatta meg.
A pillanat amire nincsenek szavak…
- jegyezte meg az Instagram-oldalán Szandi, a videót tartalmazó posztban: a felvételen az látható, amint boldogan átölelik egymást a családtagok, az énekesnő pedig többször is meghatottan megsimogatja a lánya kerekedő pocakját.
Nem sokkal később Szandi a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében azt osztotta meg, ahogy a férjével elkísérték Blankát egy ultrahang vizsgálatra, ahol megcsodálhatták a születendő unokájukat.
Szandi tehát jelenleg már teljes nagymama lázban ég, hiszen nemcsak a babavárás izgalma tölti el, hanem az is, hogy testközelből élheti át lánya életének egyik legszebb időszakát. Ráadásul mostanra az is kiderült, hogy kislány érkezik a családba, ami még tovább növeli az örömöt.
