Alaposan kigyúrta magát Szandi, rá sem ismerni - Fotó

Az nem titok, hogy Szandinak igazi bomba alakja van bármilyen ruhát is ölt magára, de úgy látszik emögött rengeteg munka rejlik.
A 49 éves énekesnő egyenesen az edzőteremből osztott meg egy képet, amelyen sportmelltartóban és rövidnadrágban mutatta meg, hogy még mindig dögös alakja van. Viszont úgy tűnik, emögött rengeteg munka is van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.