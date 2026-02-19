Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Alaposan kigyúrta magát Szandi, rá sem ismerni - Fotó

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 21:36
énekesnődögös
Erre senki sem számított.

Az nem titok, hogy Szandinak igazi bomba alakja van bármilyen ruhát is ölt magára, de úgy látszik emögött rengeteg munka rejlik.

Megvillantotta bomba alakját Szandi.
Megvillantotta bomba alakját Szandi. Fotó: Instagram/ Szandi

Edzés közben mutatta meg bomba alakját Szandi

A 49 éves énekesnő egyenesen az edzőteremből osztott meg egy képet, amelyen sportmelltartóban és rövidnadrágban mutatta meg, hogy még mindig dögös alakja van. Viszont úgy tűnik, emögött rengeteg munka is van.

 

