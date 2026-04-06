Ezt látnod kell: Szandi ritka családi pillanatba engedett betekintést

Az ország egyik legkedveltebb énekesnője, Szandi, ismét bebizonyította, hogy számára a család az első. A húsvéti ünnepek alatt egy igazán különleges fotóval örvendeztette meg követőit a közösségi oldalán, ahol ráadásul nem egyedül szerepelt.

Szandi ritka családi fotóval lepte meg követőit a közösségi oldalán

Szandi így ünnepelt Húsvét Hétfőn

A képen Szandi mellett nővére, Pintácsi Viktória, valamint unokatestvérük látható. A rajongók azonnal kiszúrták a döbbenetes hasonlóságot, hiszen a három hölgy sugárzó mosolya és vidámsága szinte lelép a képernyőről. Szandi, aki híres sportos életmódjáról, egy mustár sárga felsőben mutatta meg irigylésre méltó alakját, míg nővére és unokatestvére elegáns, tavaszi szettekben pózoltak mellette.

Tesós, unokatesós Húsvét Hétfő❤️❤️❤️

- írta bejegyzésében az énekesnő.

Bár Szandi mindennapjait gyakran láthatjuk a médiában, a testvérével közös fotók mindig ritka kincsnek számítanak. Viktória, aki korábban maga is belekóstolt a média világába, mára inkább a háttérbe húzódva éli az életét, de a testvéri kötelék láthatóan megbonthatatlan közöttük.

Nagyon jól néztek ki. Csinosak vagytok

- szólt hozzá egy lelkes rajongó.

