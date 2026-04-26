Szabó Ádám óriási bejelentése: Ismét apa lettem!

A Sztárban Sztár hetedik évadának győztese, Szabó Ádám 2023-ban vette feleségül élete szerelmét, Jennifert, akivel 2025-ben megszületett az első gyermekük, egy csodálatos kisfiú, aki az Ádin nevet kapta.

Szabó Ádám most a közösségi oldalán tett óriási bejelentést, ugyanis megosztotta az emberekkel, hogy „ismét apa lett”, de nem úgy, ahogy ezek alapján sokan gondolnák, hiszen nem a második gyermeke született meg, hanem felkérte őt a testvére, hogy legyen a kisfiának a keresztapja.

Ismét apa lettem!!!!! Tegnap egy nagyon különleges nap volt számunkra! Testvérem kisfiának, Csonginak a keresztapja lettem és leírhatatlan érzés volt ott állni a templomban Isten előtt és átélni ezt az egészet a családdal együtt! Nagyon köszönöm a bizalmat Nektek Geri és Viki ! A következő keresztelő már a kisfiunkè lesz! Hálás vagyok mindenért. Köszönöm Istenem

– írta a közösségi oldalán Szabó Ádám, aki képeket is megosztott a posztban: