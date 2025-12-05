Szabó Ádám a kisfiáról: "Sosem éreztem ehhez foghatót"

Szabó Ádám és felesége, Szabó Jennifer élete fél éve gyökeresen megváltozott, hiszen nem csak férj és feleségként kell teljesíteniük a mindennapokban, hanem apaként és anyaként is. Emiatt Ádám nagy szenvedélye, a zenélés egy kicsit háttérbe szorult, de igyekszik most ismét ráfeküdni a produceri tevékenységére. Fellépésekre ugyanúgy jár, sőt, legutóbb Szabó Ádám Sztárban sztár All Stars-os fellépése kapcsán volt látható Vavra Bencével egy színpadon, ahol egy óriási duettet adtak elő.

Szabó Ádáméknál teljes a családi összhang (Fotó: Szabolcs László)

„Járok egy zenei produceri kurzusra, hiszen szeretném a jövőben én hangszerelni a saját dalaimat. Így tudnám teljes mértékben átadni a közönségnek a saját lelki világomat. Több éve szemezgettem ezzel a képzéssel, lett is volna időm rá a sok züllés helyett, de amióta teljesen megváltoztam, nem jutott idő rá. Most jutottam el arra a szintre, hogy belevágjak, valahogy Ádin érkezése meghozta az inspirációt és a kihívást.

Hétfőtől szerdáig vannak az óráim az esti órákban, ami pont egybeesik az altatási folyamattal, de amikor szünet van, online becsatlakozok a fürdetésbe.

Szerencsére Jenni maximálisan támogat mindenben. Az utóbbi időben rengeteg dal született, de amíg nem úgy hallom vissza, ahogyan fejben elképzelem, addig a fiókban maradnak” – kezdte lapunknak Ádám.

Szabó Ádám gyereke igazi inspiráció az előadó számára

Igyekszik mindent megadni a családjának, emiatt persze rengeteget jár fellépni az énekes. A baba születése előtt szerelme is vele tartott, és közösen álltak színpadra.

Szabó Ádám legutóbb bekötött kézzel is színpadra állt (Fotó: Tóth Imre TI / Hajdú-Bihari Napló)

„Ahogy elindulok itthonról, már a kapuban hiányzik a család.

Eddig sosem éreztem ehhez foghatót.

Több száz kilométerre elmegyek, tudom, hogy itthon vannak, ez pedig egyszerre rossz de felszabadító. Tudom, ha hazajövök, visszakapom az otthon melegét. Emiatt a munkát is jobban élvezem, és úgy lépek a színpadra, hogy én vagyok a világ legboldogabb embere! Jenni most maximálisan az anyaságra koncentrál, de neki is hiányzik már a színpad, így ha Ádin idősebb lesz, együtt mehetünk majd fellépésekre!” – árulta el az énekes.