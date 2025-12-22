Szabó Ádám készen áll egy második babára

Megoszlik a vélemény a Szabó családban az ünnepekről. Amíg Szabó Ádámnál mindig is nagy hagyománya volt ennek az időszaknak, Jennifernek nem voltak jó élményei a karácsonyról. Ezért is döntötte el az édesanya, hogy a kisfiának széppé varázsolja ezt az ünnepet.

Szabó Ádám és Jennifer kisfiukkal várja az ünnepet - Fotó: Kniezl Flóra / hot! magazin

„Szerintem az utóbbi 15 évben nem is tartottam a karácsonyt, azonban ez a kisfiunk első ünnepe, ezért fontos, hogy megváltozzon a karácsonyunk. Ádám az ünnepek alatt is dolgozik, viszont a szenteste napját jó előre kihúzta, így mi akkor tudunk együtt lenni, de így is szeretnénk megadni a módját: lesz nagy karácsonyfánk, amit feldíszítünk, hogy a pici is lássa. Eldöntöttem, hogy szeretnék venni minden évben egy gömböt a kisfiunk korához mérve, és feltenni a fára” – kezdte Jenni a hot! magazinnak.

„Az én emlékeimben mindig az van, hogy összegyűlt a család”

– folytatta Ádám. „Két-három napos volt az ünneplés; a családi rituálé része volt, hogy a testvéreimmel bementünk az egyik szobába, aztán a Jézuska, illetve az angyalok csengettek, és akkor kimehettünk oda, ahol a karácsonyfa állt.”

Szabó Ádám felesége jelesre vizsgázott anyaságból

Idén eggyel többen várják majd a Jézuska érkezését, ugyanis nyár elején megszületett az énekes és a felesége kisfia, Ádin. A babánál nemrégiben indult be a fogzás, de a szülők szerencsére jól veszik az akadályokat.

Ádin igazi csodababa - Fotó: Kniezl Flóra / hot! magazin

„Mindketten felkelünk hozzá, ha felriad esténként. Ezt leszámítva annyira kiegyensúlyozott baba, hogy mindenki el van ájulva tőle.”

Azt halljuk folyamatosan, hogy kevés ilyen picivel találkoztak.

„Rengeteg szeretetet kap tőlünk, ezt pedig érzi is. Most is, amikor éppen beszélek, elcsendesedett, mintha tudná, hogy most fontos témáról van szó! Sőt, nemrég kimondta az „anya” szót, ami azért is megdöbbentő, mivel a „nagykönyv” egyéves korra teszi az első szavakat. Az pedig óriási segítség, hogy így „beszélget” velünk. Az elején féltünk, és nehéz volt kitalálni, hogy mi a baja vagy mit szeretne jelezni, de ma már ez sokkal könnyebb” – mesélte Ádám.

Szabó Ádám gyereke óta tudja, mennyi szeretet van benne

Ádin bearanyozza a mindennapjaikat. Teljes változáson mentek keresztül, amióta szülők lettek. Nem véletlen, hogy a minap már arról érdeklődtek a hozzátartozók és a barátok, hogy mikor érkezik a Szabó családba a következő pici.