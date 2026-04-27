Így él most a legendás magyar rapper: nem akármire készül Sub Bass Monster

Sub Bass Monster, azaz Máté Szabolcs a ‘90-es és 2000-es évek magyar hip-hop kultúrájának egyik legmeghatározóbb alakja. Nyers, szókimondó szövegeivel és karakteres előadás módjával már a kezdetektől kitűnt a hazai rap színterén. Zenéjében a társadalomkritika és az irónia keverednek, miközben stílusa szembemegy a mainstream irányzatokkal. A rapper hamarosan jubileumi évfordulót ünnepel, hiszen idén 25 éves a “Tovább is van, mondjam még?”.
A rapper különleges időszakot él, hiszen április 15-én negyvenkilencedik születésnapját ünnepelte, május 15-én pedig majdnem napra pontosan negyed évszázados a legendás “Tovább is van, mondjam még?” című album. Sub Bass Monster a mai napig járja az országot fellépéseivel, bár mint mondja, tudatosan csak annyit vállal, amennyit össze tud egyeztetni a családi életével.
Szerveztem nemrég egy klub turnét, aminek éppen a héten járjuk az utolsó állomásait. Sosem csináltam még ilyet, ezek ízig-vérig magyar klubok és nagyon jó a fogadtatása
- kezdi a rapper, aki az úgynevezett holt időszakban is csak élő zenével lép fel, ami azért számít különlegesnek, mert amikor nincs fesztiválszezon, akkor sokkal nehezebb megteremteni a technikai feltételeket az élő zenéhez. Közelgő budapesti koncertje kapcsán kivételes meglepetéssel készül közönségének, ugyanis eredeti, 2000-es években gyártott, "kincstári" példányú bakelit lemezeiből tervez néhány dedikált példányt megosztani a közönséggel. Az érdeklődés már most olyan döbbenetes erejű volt, hogy pillanatok alatt elindultak a lemezhamisítások és az internetes, hamis árverések is.
A saját oldalamon hirdettem meg, hogy lesz egy ilyen rendkívüli dedikálás és hiába kérték, hogy online árverés legyen, nem tudom megtenni, hiszen ezek tényleg eredeti példányok és azt érzem a legbiztonságosabbnak, ha ott a helyszínen kézbe adom. Ha szállítás közben eltörik vagy elkeveredik, nem tudok másikat küldeni helyette. Nagy reneszánszát éli most a bakelit, a rajongók és a lemezgyűjtők is elképesztő összegeket képesek adni érte. Van azért egy rituáléja ennek, hogy ezek kézzel foghatóak, időtállóak; más az egésznek a hangulata is.
Elmondása alapján több oka is van annak, hogy jól viseli: egyrészt, mert ő maga is örök fiatal típus, szerinte fontos, hogy az ember hogyan érzi magát a saját bőrében. Másrészt negyven éves volt, amikor családot alapított, így a folyamatos színpadi jelenlét mellett három kiskorú gyereke is állandó lendületben tartja.
Nagyon jó érzés látni, hogy a koncertjeimen a közönség nem csak a velem egy korúakból tevődik össze, hanem rengeteg fiatal is eljön és szereti. Vannak olyanok, akik gyakorlatilag az apukájuktól csenték el a lemezt és hallgatják, de már közöttük is van olyan, aki huszonéves. Tök jó megtapasztalni, hogy akadnak olyanok, akik családilag is eljönnek kisebb gyerekekkel. A koncertek után mindig megyek dedikálni és fotózkodni, nagyon klassz dolog látni egymás hegyén-hátán a generációkat.
A rappernek három gyermeke van - két kisfiú és egy kislány - a legkisebb három, a legnagyobb pedig kilenc éves. A család nagy vízválasztó előtt áll, hiszen a legkisebb ősszel óvodába megy, a középső pedig iskolába, így lassan tényleg mindegyikőjük elindul majd a maga útján.
A legidősebb már másodikos, természetesen Gyulafirátótra járnak mindannyian. Itt nagyon szabadon mozoghatnak, elég biciklire ülni és találkozhat a barátaival, ennél több egy gyereknek nem is kell. Emellett pont idén szántuk rá magunkat, hogy elkezdünk kicsit komolyabban foglalkozni a gazdasággal, a terület ugye megvan, de rengeteg munkát igényel.
Mint ismeretes, a zenésznek egy negyven hektáros területe van Gyulafirátóton, amit ő maga kaszál, sőt báláznak is, de egyelőre még csak a metódust próbálja elsajátítani, ez ugyanis sokkal több időt és energiát igényel, mint azt elsőre el lehet képzelni.
Talán majd a ötvenedik születésnapomra már lesz száz birkánk, meg ugyanennyi marhánk, de nem tudom. Nem csak állatot, hanem gyümölcsöst is szeretnénk, hiszen van rá hely, de mindez őrületes alaposságot igényel, nem lehet félvállról venni. Én eleve ezen a területen lakom, a nappaliból rálátok az egészre. Többször is előfordult már, hogy a közelben kocsikat segítettem ki a sárból, mert beleragadtak, sőt, egyszer egy tévéstáb is épp erre forgatott, amikor segítségre szorultak, aztán meglepődtek, hogy én húztam ki őket, az ilyeneken mindig nagyon jót mosolygok.
Sub Bass Monster elárulta, nagyon sok tudatosság van abban, hogy tökéletes egyensúlyban van a családi élete és a zenélés, szerinte a gyerekek a legfontosabbak, addig kell időt tölteni velük, ameddig igénylik, később ezek az időszakok nem visszahozhatók.
Én rengeteget kaptam a zenéléstől, ami egyébként mára már annyit változott, hogy kifejezetten örülök, hogy még abban a legendás korban is jelen lehettem. Most pont annyit zenélek, ami igazi örömzenélésnek számít és amennyi a családom mindennapjaiba is kényelmesen belefér. Ha lesz több időm, szép lassan majd többet foglalkozom a gazdasággal is.
