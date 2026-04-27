Így él most a legendás magyar rapper: nem akármire készül Sub Bass Monster

Sub Bass Monster, azaz Máté Szabolcs a ‘90-es és 2000-es évek magyar hip-hop kultúrájának egyik legmeghatározóbb alakja. Nyers, szókimondó szövegeivel és karakteres előadás módjával már a kezdetektől kitűnt a hazai rap színterén. Zenéjében a társadalomkritika és az irónia keverednek, miközben stílusa szembemegy a mainstream irányzatokkal. A rapper hamarosan jubileumi évfordulót ünnepel, hiszen idén 25 éves a “Tovább is van, mondjam még?”.

A Sub Bass Monster dalok május 15-én a budapesti STENK-ben szólalnak meg (Fotó: Mészáros Mátyás / MW archív)

Sub Bass Monster 49 éves lett és 25 éves a "Tovább is van, mondjam még?" című albuma

A mai napig folyamatosan fellépésekre jár, hamarosan Budapesten is koncertezik

Ki van békülve a korral, három gyermeke született

A család az első, csak annyi munkát vállal, amennyi a gyerekek mellett belefér

Sub Bass Monster koncert 2026: a zenész nagy dobásra készül

A rapper különleges időszakot él, hiszen április 15-én negyvenkilencedik születésnapját ünnepelte, május 15-én pedig majdnem napra pontosan negyed évszázados a legendás “Tovább is van, mondjam még?” című album. Sub Bass Monster a mai napig járja az országot fellépéseivel, bár mint mondja, tudatosan csak annyit vállal, amennyit össze tud egyeztetni a családi életével.

Szerveztem nemrég egy klub turnét, aminek éppen a héten járjuk az utolsó állomásait. Sosem csináltam még ilyet, ezek ízig-vérig magyar klubok és nagyon jó a fogadtatása

- kezdi a rapper, aki az úgynevezett holt időszakban is csak élő zenével lép fel, ami azért számít különlegesnek, mert amikor nincs fesztiválszezon, akkor sokkal nehezebb megteremteni a technikai feltételeket az élő zenéhez. Közelgő budapesti koncertje kapcsán kivételes meglepetéssel készül közönségének, ugyanis eredeti, 2000-es években gyártott, "kincstári" példányú bakelit lemezeiből tervez néhány dedikált példányt megosztani a közönséggel. Az érdeklődés már most olyan döbbenetes erejű volt, hogy pillanatok alatt elindultak a lemezhamisítások és az internetes, hamis árverések is.