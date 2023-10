Hatalmas örömhírt jelentett be a sztárrapper: bővül a családja!

Egy baba érkezése mindig nagy öröm egy családban, ezt a hatalmas boldogságát osztotta meg Máté Szabolcs, azaz Sub Bass Monster is a minap, akit mindannyian a Nincs Nő, nincs sírás, és a Négy ütem című slágerek kapcsán ismerhettünk meg az ezredforduló környékén. A rapper karrierje egyik pillanatról a másikra robbant be, de mostanság nem sokat hallani róla. Míg szakmai karrierjében a múltbéli karrierjéhez képest csak alaplángon, családgyarapodásban azonban biztosan ezer fokon ég, hisz éppen most lett háromgyerekes édesapa.

Szabi imádja az apaságot, de, immáron nagycsaládosként, sem mond le színpadról (Fotó: Facebook)

Nincs nő? Nincs sírás?

Az immáron nagycsaládos családapa Máté Szabi első fia, Belián 2017-ben, lánya, Aurora 2019-ben született meg, a legkisebb pedig a napokban, – adta hírül a sztárapuka, aki Instagram oldalán újságolta a jó hírt.

Családalapítás kimaxolva!

– írta a boldog poszt alá a friss, nagycsaládos Szabi, aki úgy tűnik, a világ legboldogabb emberének érzi magát. Ugyanakkor azt biztosra kijelenthetjük, hogy a feleség, Ági szerepében nő is van Szabi életében, és most már – a csöppség közreműködésével – sírás is.

Különleges nevet választottak

Minden jel arra mutat, hogy Szabiék harmadik gyermeke is kisfiú lett, akárcsak az első babájuk. Az apukát több fronton kerestük, hogy meséljen az újszülöttről és érzéseiről, de nem értük el. Szerettük volna megkérdezni, hogy a #Csanádalapítás azt jelenti-e vajon, hogy a kisfiú neve Csanád lett, ami adná is magát, mert Szabiék ritka, szépen csengő neveket adtak eddig is a babáiknak. A Csanád, pedig szépen illeszkedik a sorba. A kisfiú érkezésének hírére rengeteg gratuláció érkezett, a legtöbben gratuláltak a gyönyörű családnak a bővüléséhez, de van, aki – habár még csak most született meg a harmadik baba, már most pedzegeti, hogy mikor lehet szó a következőről.

– Gratulálok Szabi és Jó Egészséget Nektek! Tovább is van...?

– írta, és nem csoda: a rapper a hashtag-jei között elbújtatott egy dala szövegrészletet: „Tovább is van, (mondjam még?)”

Imád apa lenni Sub Bass Szabi

A kétezres évek elején karrierje csúcsát elérő Szabiról ma már nem hallani mindennap. Szakmai körökben továbbra is számon tartják, mint a rap egyik hazai úttörőjét, azonban mostanában már ritkábban lép fel. Hétköznapjait családja körében, a dalaiban is megénekelt Gyulafirátóton éli, ahogy a sztárság előtt. A zene mellett családja a legnagyobb szenvedélye, és minden bizonnyal imádja az apaságot.

Amúgy mivel foglalkozol mostanában?

– kérdezte is Szabi viccelődve saját magától egyik Instagramra feltöltött képe mellett, ahol a gyerekekkel autóversenyzőset játszik. Egyik-másik képén pedig látható a két nagyobb gyerkőc, ahogyan óriásit buliznak a pocsolyában. Ugyan a mai napig rengetegen rajonganak Sub Bass Monsterért, nagyon úgy tűnik Szabi is megtalálta a rajongása „tárgyait”: a gyerekeit, akik most már ráadásul hárman vannak.