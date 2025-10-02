Sass Dani: „Márciusban érkezik a baba”

Sass Dani és felesége, akit több, mint négy éve jegyzett el a volt műsorvezető, és akivel 2022–ben össze is házasodtak, most Instagram oldalukon jelentették be az örömhírt, hogy három éves lányuk után ismét gyermeket várnak, ami a legnagyobb áldás a házaspárnak. A gasztroblogger izgatottan mesélt lapunknak, hogy hogyan élik meg ezt az időszakot, és a pontos időpontot is elárulta, hogy mikor érkezik második gyermekük.

Sass Dani és Sass Orsi nem is lehetne boldogabb a jelenlegi helyzetüknél (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Sass Dani és felesége majd kiugranak a bőrükből, hogy ismét bővul a család és az időzítésben a korkülönbség is meghatározó volt.

Nekünk ez egy fontos állomás most, mivel Lili lányunk három és fél éves és most éreztük azt, hogy eljött az idő, hogy kistesója legyen. Ebben a fázisban csak próbáljuk kiélvezni az előttünk álló hat hónapot

– mesélte a Borsnak Dani és azt is hozzátette, hogy jövő márciusban érkezik a gyermek, akinek neme még ismeretlen a közönségnek, ám Orsi, Sass Dani felesége nagyon jól viseli a terhességet.

Sass Dani kislánya is alig várja a baba érkezését

Azt látjuk, hogy Lili is rettenetesen izgatott, mivel nagyon sokat beszél róla és ez egy különleges érzés, nem csak számomra, de az egész család számára

– árulta el a gasztroblogger, aki feleségével együtt sokáig nem gondolta a lánya születése után, hogy szeretnének-e második gyerkőcöt, de az érzelmeikre hallgattak és hihetetlen boldogság tölti most el őket.

Lányukkal is teljes volt az életük Daniéknak, ám úgy érezték itt az ideje belevágni egy újabb kalandba.

Nem határoztuk el előre, hogy szeretnénk második gyereket, hanem úgy voltunk vele, hogy sodródunk az árral és nem egy előre meghatározott szabályrendszer szerint akarjuk élni az életet. Van egy csodálatos lányunk, akivel már most teljes az életünk és gondoltuk, ha megadatik ez a csoda, akkor nagyon boldogok leszünk

– mesélte Sass Dani, hogy hogyan jött az elhatározás a család bővítésére és egyáltalán nem voltak ráfeszülve a kérdésre, teljesen az érzelmeikre hagyatkoztak.

A munkában is élvezi a kettősséget Sass Dani

Kreatív igazgatóként dolgozom jelenleg egy reklámügynökségnél, szóval van egy kicsit feszesebb irodai munkám és mellette ugye a gasztro a hobbim, ahol pedig a saját felületeimre gyártom a tartalmakat és ezt a kettősséget nagyon szeretem

– így mesélt karrierjéről és jelenlegi munkáiról Dani, aki feleségével és gyermekével együtt egy csodálatos jövő évre készülnek, most már két gyermekükkel.