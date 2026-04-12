Rubint Réka a Fideszre szavaz: "Nyugalomra vágyom, békére vágyom, biztonságra vágyom"

Az országgyűlési választások előtti napokban Rubint Réka is megszólalt: a fitneszedző egy videóban beszélt arról, miért tartja fontosnak a részvételt, és azt is elárulta, hogy kire adja le a voksát április 12-én.
„Sokat gondolkodtam azon, hogy elkészítsem-e ezt a videót, aztán arra az álláspontra jutottam, hogy igen, mert láttam, hogy a sztárvilágban is nagyon sokan hasonló tartalmú videókat készítenek azzal kapcsolatban, hogy kire fognak szavazni vasárnap, illetve hogy elmennek-e szavazni. Nagyon fontos kihangsúlyoznom azt, hogy menjetek el szavazni, mindenkinek a szavazata számít, úgyhogy menjetek el vasárnap szavazni. Azt, hogy én kire fogok szavazni, azt most akkor szeretném veletek megosztani: a Fideszre fogok szavazni ugyanúgy, mint ahogyan azt az elmúlt 16 évben tettem.”
A háromgyermekes édesanya hangsúlyozta, számára a legfontosabb a biztonság és a nyugalom, amit az elmúlt években is megtapasztalhatott.
Nyugalomra vágyom, békére vágyom, biztonságra vágyom, amit én úgy gondolom, hogy hasonlóan az elmúlt 16 évben, nekem most is ezt a Fidesz fogja tudni megadni.
Rubint Réka arról is beszélt, hogy az elmúlt években folyamatosan dolgozott, és úgy érzi, ehhez az is hozzájárult, hogy az embereknek volt lehetőségük részt venni az edzésein és programjain.
„Az elmúlt 16 évben láthattátok itt a platformjaimon, rengeteget dolgoztam, és dolgozom a mai napig is. Most is éppen egy teltházas csarnok előtt állok és mindjárt elkezdem a mai edzést. Én munkát köszönhetek az elmúlt 16 évnek, tudtam dolgozni végig, rengeteg fellépésem, megrendelésem volt, ami nem a Fidesztől jött, hanem mindenhonnan az ország bármely pontjáról. Viszont a Fidesznek köszönhetően volt az embereknek lehetősége, pénze eljönni az edzéseimre, eljönni a táboraimba.‼”
A támogatásokról is szó esett: Rubint Réka szerint ezek kézzelfogható segítséget jelentenek a családoknak.
„Az, hogy most SZJA-mentes lettem háromgyermekes édesanyaként, mivel mindig az életem során minden tízezer forintért lehajoltam, ez nekem sokat jelent. A másik: elindult a 3%-os Otthon Start hitel. Számomra ez is egy segítség, mert pont most vagyunk ott, hogy majd a gyerekeknek szeretnénk segíteni a lakásvásárlásban, úgyhogy nekem ez is egy nagy segítséget jelent.”
A fitneszedző a közéleti hangulatról és a Tisza Párt elnökéről, Magyar Péterről is őszintén elmondta a véleményét.
„Nem ismerem őt, de látom a nyilatkozatait. Látom a mögötte álló – és tisztelet a kivételnek –, támogató közösségnek a kommunikációját. Az a mérhetetlen gyűlöletet, ami árad, – és még egyszer szeretném kihangsúlyozni, tisztelet a kivételnek, mert biztos, hogy vannak olyan tiszások, akik nagyon kulturáltan viselkednek –, engem ez megrémiszt és megijeszt. Megijeszt az a fajta árulás, amit a feleségével és a gyerekeivel szemben, a családjával szemben és a Fidesszel szemben tett, hiszen ne felejtsük el, ő Fideszes volt.”
A legtöbb kritikát az egészségügy kapja, de Rubint Réka személyes tapasztalatait is megosztotta erről, hiszen saját daganatos betegsége miatt évek óta rendszeresen jár kezelésekre.
„Engem négy éve kezelnek ezzel a betegséggel, állami egészségügyben. Látom, hogy mi van az állami egészségügyben. Tudjátok mi van? Fantasztikus orvosok, fantasztikus nővérek, akik nem csak velem, hanem mindenkivel, aki ott van kedvesek, segítőkészek, és ki kell ábrándítanom azokat, akik csak egy-egy lepukkant kórháznak a folyosóját mutogatják, hogy igenis, például az onkológiai intézetben, amikor engem műtöttek a mellkas műtéttel, csodálatos, gyönyörű szép kórterem fogadott. És minden kórterem mellettem az volt, tehát nem engem raktak egy szép kórterembe.”
Végül hozzátette: bár szerinte mindig van hova fejlődni, a legfontosabb mégis az, hogy biztonságban élhetünk.
Jól gondoljátok meg, hogy hova teszitek az X-et, mert az én véleményem az, hogy a biztos választás az a Fidesz.
