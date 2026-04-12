Rubint Réka a Fideszre szavaz: "Nyugalomra vágyom, békére vágyom, biztonságra vágyom"

Az országgyűlési választások előtti napokban Rubint Réka is megszólalt: a fitneszedző egy videóban beszélt arról, miért tartja fontosnak a részvételt, és azt is elárulta, hogy kire adja le a voksát április 12-én.

Rubint Réka Orbán Viktorra és a Fideszre szavaz

„Sokat gondolkodtam azon, hogy elkészítsem-e ezt a videót, aztán arra az álláspontra jutottam, hogy igen, mert láttam, hogy a sztárvilágban is nagyon sokan hasonló tartalmú videókat készítenek azzal kapcsolatban, hogy kire fognak szavazni vasárnap, illetve hogy elmennek-e szavazni. Nagyon fontos kihangsúlyoznom azt, hogy menjetek el szavazni, mindenkinek a szavazata számít, úgyhogy menjetek el vasárnap szavazni. Azt, hogy én kire fogok szavazni, azt most akkor szeretném veletek megosztani: a Fideszre fogok szavazni ugyanúgy, mint ahogyan azt az elmúlt 16 évben tettem.”

A háromgyermekes édesanya hangsúlyozta, számára a legfontosabb a biztonság és a nyugalom, amit az elmúlt években is megtapasztalhatott.

Nyugalomra vágyom, békére vágyom, biztonságra vágyom, amit én úgy gondolom, hogy hasonlóan az elmúlt 16 évben, nekem most is ezt a Fidesz fogja tudni megadni.

Rubint Réka arról is beszélt, hogy az elmúlt években folyamatosan dolgozott, és úgy érzi, ehhez az is hozzájárult, hogy az embereknek volt lehetőségük részt venni az edzésein és programjain.

„Az elmúlt 16 évben láthattátok itt a platformjaimon, rengeteget dolgoztam, és dolgozom a mai napig is. Most is éppen egy teltházas csarnok előtt állok és mindjárt elkezdem a mai edzést. Én munkát köszönhetek az elmúlt 16 évnek, tudtam dolgozni végig, rengeteg fellépésem, megrendelésem volt, ami nem a Fidesztől jött, hanem mindenhonnan az ország bármely pontjáról. Viszont a Fidesznek köszönhetően volt az embereknek lehetősége, pénze eljönni az edzéseimre, eljönni a táboraimba.‼”

A támogatásokról is szó esett: Rubint Réka szerint ezek kézzelfogható segítséget jelentenek a családoknak.

„Az, hogy most SZJA-mentes lettem háromgyermekes édesanyaként, mivel mindig az életem során minden tízezer forintért lehajoltam, ez nekem sokat jelent. A másik: elindult a 3%-os Otthon Start hitel. Számomra ez is egy segítség, mert pont most vagyunk ott, hogy majd a gyerekeknek szeretnénk segíteni a lakásvásárlásban, úgyhogy nekem ez is egy nagy segítséget jelent.”