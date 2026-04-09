Soha nem látott részletek Rubint Réka interjújából: "Soha ne hagyd cserben önmagad!"

Rubint Réka és családja négy éven keresztül titkolta, hogy a sztáranyuka kegyetlen kórral küzd. A fitneszlady végül a Napló kamerái előtt mesélt állapotáról.
Megrázó vallomása után az egész ország a szeretetéről biztosította. Rubint Réka most a közösségi oldalain osztotta meg a Tények Plusz legutóbbi adásrészletét, melyben az eredetileg több mint négyórás beszélgetés egy újabb része látható-hallható. "Ahogy az interjúban Gönczi Gábor mondja: ez az interjú és a több mint 4 órás őszinte, szívből jövő beszélgetésünk egy életre összeköt és összekötött minket. Fogadjátok szeretettel azon részek egyikét, ami a Naplóba már nem fért bele … és adjon erőt mindenkinek ez a mondat: amíg van egy utolsó esélyed, van esélyed a győzelemre is."
"Engem is elért egy olyan feladat, ami bárkit elérhet. Én tiszta szívből kívánom, hogy az emberek kisebb jelekből tanuljanak, és soha ne kelljen szembenézniük ezzel a félelmet keltő, megoldhatatlannak tűnő nehézséggel. Én bízom benne, hogy ezt a feladatot én meg fogom oldani. Tudod, mi ebből a tanulság, Gábor? Hogy a statisztika nem számol a szívvel. Addig, amíg van egy utolsó esélyed, addig van esélyed a győzelemre" – jelentette ki betegsége kapcsán Rubint Réka, aki arról is beszámolt, hatalmas segítség volt számára a múltban, és hatalmas segítség számára jelenleg is, hogy a gyermekei, Schobert Norbi Jr. és Schóbert Lara ilyen jók, teszik a dolgukat, és nincs velük gond.
"Hálás vagyok, mert az elmúlt 3 és fél-négy évben olyan utat jártam be és járok be – és hol van még a vége –, ami kevés embernek adatik meg. Arra biztatok mindenkit, hogy adasson meg mindenkinek ez a fajta fejlődés. Nem ez a betegség, hanem ha van egy krízis az életedben, merd levenni a keresztet a hátadról, és szembenézni vele" – magyarázta, hozzátéve, ha egy dolgot kérhetne az emberektől az az lenne: soha ne hagyják cserben önmagukat!
