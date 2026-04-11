Rubint Réka felvázolta, hogy mi történne, ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök

Rubint Réka is kiállt Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Az elmúlt napokban rengeteg közszereplő vállalta fel politikai hovatartozását, akik közé most a sztáranyuka is beállt. Ezekből kiderül, hogy tényleg óriási a tét a mostani választásokon, mivel az emberek saját jövője múlik azon, hogy kit választanak április 12-én. Rubint Réka azt is kifejtette, hogy miért fog a jelenlegi miniszterelnökre szavazni.

Rubint Réka tiszta vizet öntött a pohárba, a vasárnapi országgyűlési választások előtt (Fotó: Szabolcs László)

Rubint Réka kitálalt politikai nézeteiről

Eddig sem volt titok, hogy a híres fitneszedző támogatja a magyar kormányt, mivel ezelőtt is hangosan vállalta álláspontját.

Szeretnék megosztani veletek egy nagyon érdekes észrevételt, ami szerintem egy kicsit magyar sajátosság is. Az elmúlt 16 évben jól és biztonságban élő emberek, a különböző internetes felületeken, látom, hogy megosztják a miniszterelnök úr elleni posztokat, illetve hozzászólásokat, mert ők jobbat és többet szeretnének, mint ami most van. Hozzájutnak olyan családtámogatásokhoz, amik itt, Európában páratlanok és mégis azt hiszik, hogy ha változás lesz, akkor már másnap kolbászból fogják fonni a kerítést. Na, de ez nem így lesz

– szögezte le videójában a sztáranyuka.

Réka arról is kitálalt, hogy mi történne, ha a Tisza Párt és Magyar Péter kerülne az ország élére. „Érdemes elgondolkodni, hogy abban az esetben, ha történik egy váltás, akkor a külföldről érkező támogatás az nem Magyarországon fog landolni, hanem megy Ukrajnának. Cserében mi fogyaszthatjuk a szennyezett, ukrán gabonát vagy tankolhatunk ezer forintért. Ezek után mi fog történni? Majd influenszerek mutogatják a középső ujjukat, hogy nem erről volt szó? Akkor már ez késő lesz” - mondta Rubint Réka.

Rubint Réka szerint fontos, hogy mindenki elmenjen szavazni (Fotó: Máté Krisztián)

Sorsdöntő választás lesz április 12-én

Én a béke és a biztonság érdekében, áprilisban a miniszterelnök urat fogom támogatni úgy, ahogy ezt az elmúlt 16 évben is tettem

– árulta el videójában a híres fitneszmodell.

Rubint Réka is átérzi a mostani választások súlyát, ezért is döntött úgy, hogy kiáll Orbán Viktor és a Fidesz mellett.