Agresszív utas zúzott a szolnoki vasútállomáson, így ért véget az ámokfutás

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 20:35
Elmondása szerint nem az ablak volt a cél. A vonatállomáson dühöngő fiatalt a rendőrség kapta el.
Egy dühöngő, agresszív utas keltett káoszt a szolnoki vasútállomáson - kővel törte be a vonat ablakát.

Kővel törte be vonat ablakát egy utas
Kővel törte be vonat ablakát egy utas (Fotó: Facebook)

Vonat ablakát törte be egy utas

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-bejegyzésében számolt be a történtekről: egy 25 éves férfi volt a tettes. A férfi Budapestről utazott április 5-én délelőtt, de nem rendelkezett érvényes menetjeggyel. A kalauz Szolnokon leszállította, ekkor kelt ki magából: terméskővel dobta meg a járművet.

Egy dupla üvegezésű ablak tört be, és bár a tettes megpróbált elmenekülni, a rendőrség elfogta.

A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy haza szeretett volna jutni, de jegy hiányában a mosdóban próbált elrejtőzni. A kalauz azonban észrevette, és leszállította a vonatról

- írták.

A férfi beismerte tettét, de elmondta, hogy nem az ablakot akarta megcélozni. Sérülés nem történt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu