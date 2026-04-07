Agresszív utas zúzott a szolnoki vasútállomáson, így ért véget az ámokfutás

Egy dühöngő, agresszív utas keltett káoszt a szolnoki vasútállomáson - kővel törte be a vonat ablakát.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-bejegyzésében számolt be a történtekről: egy 25 éves férfi volt a tettes. A férfi Budapestről utazott április 5-én délelőtt, de nem rendelkezett érvényes menetjeggyel. A kalauz Szolnokon leszállította, ekkor kelt ki magából: terméskővel dobta meg a járművet.
Egy dupla üvegezésű ablak tört be, és bár a tettes megpróbált elmenekülni, a rendőrség elfogta.
A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy haza szeretett volna jutni, de jegy hiányában a mosdóban próbált elrejtőzni. A kalauz azonban észrevette, és leszállította a vonatról
- írták.
A férfi beismerte tettét, de elmondta, hogy nem az ablakot akarta megcélozni. Sérülés nem történt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.