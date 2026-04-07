Agresszív utas zúzott a szolnoki vasútállomáson, így ért véget az ámokfutás

Egy dühöngő, agresszív utas keltett káoszt a szolnoki vasútállomáson - kővel törte be a vonat ablakát.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-bejegyzésében számolt be a történtekről: egy 25 éves férfi volt a tettes. A férfi Budapestről utazott április 5-én délelőtt, de nem rendelkezett érvényes menetjeggyel. A kalauz Szolnokon leszállította, ekkor kelt ki magából: terméskővel dobta meg a járművet.

Egy dupla üvegezésű ablak tört be, és bár a tettes megpróbált elmenekülni, a rendőrség elfogta.

A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy haza szeretett volna jutni, de jegy hiányában a mosdóban próbált elrejtőzni. A kalauz azonban észrevette, és leszállította a vonatról

- írták.

A férfi beismerte tettét, de elmondta, hogy nem az ablakot akarta megcélozni. Sérülés nem történt.