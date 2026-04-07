151 alkalommal ütötte meg az automatát, mégsem jött össze a lopás

Garázdaság és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy férfival szemben, aki egy nyilvános illemhely automatáját ütötte, hogy pénzt lophasson belőle.
A harmincas éveiben járó férfi 2025 áprilisában a Kaposvár belvárosában lévő illemhely bejáratához ment, de nem a mosdót tervezte használni. Egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte nagy erővel ütni - összesen 151 alkalommal csapott rá a készülékre.
Erőfeszítései ellenére az automata nem nyílt ki, ezért másodszorra egy léccel, majd egy fém kandeláberrel tért vissza, ám a további ütések sem hozták meg a várt eredményt.
A férfi rongálása miatt az automata tönkrement, így nemhogy pénzt nem szerzett, de 600 000 forint kárt okozott, amelyet a biztosító térített meg az üzemeltetőnek.
A büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tettek indítványt.
A lopásra felkerekedett férfiről a videót ide kattintva lehet megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.