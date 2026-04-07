151 alkalommal ütötte meg az automatát, mégsem jött össze a lopás

Garázdaság és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy férfival szemben, aki egy nyilvános illemhely automatáját ütötte, hogy pénzt lophasson belőle.

Sikertelenül végződött a lopási akció (fotó: Ügyészség)

A harmincas éveiben járó férfi 2025 áprilisában a Kaposvár belvárosában lévő illemhely bejáratához ment, de nem a mosdót tervezte használni. Egy térkővel felfegyverkezve a díjfizetésre szolgáló automatát kezdte nagy erővel ütni - összesen 151 alkalommal csapott rá a készülékre.

Erőfeszítései ellenére az automata nem nyílt ki, ezért másodszorra egy léccel, majd egy fém kandeláberrel tért vissza, ám a további ütések sem hozták meg a várt eredményt.

A férfi rongálása miatt az automata tönkrement, így nemhogy pénzt nem szerzett, de 600 000 forint kárt okozott, amelyet a biztosító térített meg az üzemeltetőnek.

A büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tettek indítványt.