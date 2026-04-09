Rubint Réka tucatnyi családot segített a rák elleni küzdelemben

Egy kegyetlen betegség sem válogat. Ezt a szörnyű igazságot kellett a Schobert családnak megtanulnia az utóbbi években. Rubint Réka tucatnyi családot segített az elmúlt másfél évtizedben, támogatta anyagilag rák elleni küzdelmüket. Aztán neki is meg kellett küzdenie a kórral.

Schobert Norbi őszintén beszélt Rubint Réka betegségéről

Fotó: TV2

Rubint Réka rengeteg beteg gyereken és családjukon segített

Nem értem a Jóistennek ezt a büntetését, hogy Rékának miért adta ezt a feladatot. Ő több mint 15 éve támogat rákos gyereket és a szüleiket

– mondta Schobert Norbi, a támogató férj, aki fel is sorolta, hogyan segített másokon felesége.

"Volt arra példa, hogy egy évig állta nekik a szénhidrát-csökkentett menü házhoz szállítását, lakást bérelt egy vidéki családnak a Tűzoltó utcában, hogy együtt tudjanak lenni, amíg a gyereket kezelésekre kellett vinni. Lejárt Nyíregyházára egy másik érintett családhoz, rengeteget tett a rákos kisgyerekekért és a szeretteikért az elmúlt másfél évtizedben. Legalább öt-hat olyan, részben leukémiás kisgyerek van, aki most már 17-18 éves, és akiken annak idején ő segített" – sorolta, hozzátéve: felesége már most bebizonyította, hogy a hit és a kitartás mennyit számít egy ilyen betegség elleni harcban.

Hiszem, hogy nagyon fontos a pozitív szemlélet. Azt mondta Rékának az onkológusa, dr. Pápai Zsuzsanna, hogy azért él még, mert így él, ahogy, egészségesen táplálkozik, rendszeresen mozog. Ha nem így lenne, már két és fél éve meg kellett volna halnia. De a statisztika nem hallgat a szívre. Mi pedig megyünk tovább az úton, fegyelmezetten, teljes családos összefogással, tartjuk a tornákat, megyünk föllépni, a héten három is van. Most többnyire én tartom a kardiós részeket, amely során a tüdőt erősen meg kell terhelni, Réka pedig a testformázást

– magyarázta Schobert Norbi a Blikknek.