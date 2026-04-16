Rubint Rékának üzent a rákból felépült Fresh Andi: „Kívánom neki, hogy…”

Rubint Réka betegsége mindenkit megdöbbentett. A hazai fitneszvilág egyik legkiemelkedőbb alakja valójában négy éve küzdött már a színfalak mögött a kegyetlen kórral, de csak néhány héttel ezelőtt állt nyilvánosság elé a diagnózissal. Egy ország érez vele együtt és kívánja neki a mielőbbi és teljes felépülést. Élükön Villányi Andreával, azaz Fresh Andival, aki maga is megjárta a poklot, de végül legyőzte a betegséget.

„Én már tavaly láttam, hogy baj van”

A Bors felkeresésére Fresh Andi Rubint Réka betegsége kapcsán elmondta:

„Teljesen szíven ütött, amikor megláttam a vele készült interjút” – kezdte az énekesnő. – „Persze egy ideje már sejthető volt, hallani lehetett innen-onnan pletykákat. Őszintén szólva én már tavaly láttam, hogy baj van. Amikor kezdtek jönni a rosszindulatú pletykák, hogy elrontották a plasztikai sebészek az arcát… Én pontosan láttam, hogy nem erről van szó, ez valami más…” – vélekedett Fresh Andi.

Fresh Andi Rubint Rékának: „Kívánom, hogy megélhesse, hogy nagymama legyen”

„Szeretném hamarosan felvenni vele a kapcsolatot, de most biztosan rengetegen írnak neki. De minden gondolatommal vele vagyok, pontosan tudom, min megy át. És ahogy ő is mondta: a statisztika nem számol a szívvel. Hiszem, vallom a saját történetemből is, hogy mi magunk vagyunk a kulcs. Mert ha mi elengedjük, annak nagyon rossz kimenetele lehet, és nem csak egy ilyen nagyon ritka daganatnál. De tudom, hogy ő nagyon erős, és még ebben a helyzetben is próbál másoknak erőt adni” – méltatta sorstársát az énekesnő, majd azt kívánta neki:

Kívánom, hogy megélhesse, hogy nagymama legyen. Jó értelemben véve „rossz” nagymama, aki végtelenségig elkényezteti a kicsiket!

Fresh Andi pontosan tudja miről beszél: nála mellrákot diagnosztizáltak 2021-ben, műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Mint mondja, ez egy soha véget nem érő folyamat, s bár öt éve tünetmentes, rendszeresen jár szűrővizsgálatokra.

„Rubint Réka is jobb emberré vált ezen a nehéz úton”

„Szerencsére körülöttem most minden rendben. Ritkulnak az onkológiai vizsgálatok, de ez egy soha véget nem érős folyamat. Nem megyek rossz érzéssel a Kék Golyóba, mert csodálatos emberek dolgoznak ott, de minden vizsgálat előtt van egy kis gyomorgörcs, és lelassul az idő, amikor megnyitom az eeszt-t, megnézni az eredményeket. De letelt a bűvös 5. év, tiszta lap, élem az életemet, és arra koncentrálok ami fontos. Egészen más emberként jövünk ki ebből.”