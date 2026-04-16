Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rubint Rékának üzent a rákból felépült Fresh Andi: „Kívánom neki, hogy…”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 07:00
Fresh Andi is végigjárta ezt a nehéz utat. Rubint Réka betegsége kapcsán a Borsnak nyilatkozott a daganatos betegségéből felépülő énekesnő.
A szerző cikkei

Rubint Réka betegsége mindenkit megdöbbentett. A hazai fitneszvilág egyik legkiemelkedőbb alakja valójában négy éve küzdött már a színfalak mögött a kegyetlen kórral, de csak néhány héttel ezelőtt állt nyilvánosság elé a diagnózissal. Egy ország érez vele együtt és kívánja neki a mielőbbi és teljes felépülést. Élükön Villányi Andreával, azaz Fresh Andival, aki maga is megjárta a poklot, de végül legyőzte a betegséget.

Rubint Réka betegsége mindenkit megrázott, Fresh Andi most elárulta, pontosan tudja, min megy keresztül a fitneszedző (Fotó: Tumbász Hédi)

„Én már tavaly láttam, hogy baj van”

A Bors felkeresésére Fresh Andi Rubint Réka betegsége kapcsán elmondta:

Teljesen szíven ütött, amikor megláttam a vele készült interjút” – kezdte az énekesnő. – „Persze egy ideje már sejthető volt, hallani lehetett innen-onnan pletykákat. Őszintén szólva én már tavaly láttam, hogy baj van. Amikor kezdtek jönni a rosszindulatú pletykák, hogy elrontották a plasztikai sebészek az arcát… Én pontosan láttam, hogy nem erről van szó, ez valami más… – vélekedett Fresh Andi.

Fresh Andi a saját betegségéről és Rubint Réka helyzetéről is őszintén beszélt (Fotó: Szabolcs László/Mediaworks)

Fresh Andi Rubint Rékának: „Kívánom, hogy megélhesse, hogy nagymama legyen”

Szeretném hamarosan felvenni vele a kapcsolatot, de most biztosan rengetegen írnak neki. De minden gondolatommal vele vagyok, pontosan tudom, min megy át. És ahogy ő is mondta: a statisztika nem számol a szívvel. Hiszem, vallom a saját történetemből is, hogy mi magunk vagyunk a kulcs. Mert ha mi elengedjük, annak nagyon rossz kimenetele lehet, és nem csak egy ilyen nagyon ritka daganatnál. De tudom, hogy ő nagyon erős, és még ebben a helyzetben is próbál másoknak erőt adni” – méltatta sorstársát az énekesnő, majd azt kívánta neki:

Kívánom, hogy megélhesse, hogy nagymama legyen. Jó értelemben véve „rossz” nagymama, aki végtelenségig elkényezteti a kicsiket!

Fresh Andi pontosan tudja miről beszél: nála mellrákot diagnosztizáltak 2021-ben, műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Mint mondja, ez egy soha véget nem érő folyamat, s bár öt éve tünetmentes, rendszeresen jár szűrővizsgálatokra.

„Rubint Réka is jobb emberré vált ezen a nehéz úton”

Szerencsére körülöttem most minden rendben. Ritkulnak az onkológiai vizsgálatok, de ez egy soha véget nem érős folyamat. Nem megyek rossz érzéssel a Kék Golyóba, mert csodálatos emberek dolgoznak ott, de minden vizsgálat előtt van egy kis gyomorgörcs, és lelassul az idő, amikor megnyitom az eeszt-t, megnézni az eredményeket. De letelt a bűvös 5. év, tiszta lap, élem az életemet, és arra koncentrálok ami fontos. Egészen más emberként jövünk ki ebből.

– mondta Fresh Andi, aki a betegséggel való küzdelemnek nemcsak a fizikai részét érzi át tűpontosan, de a lelki oldalát is.

Engem sok mindenben megváltoztatott a betegség, az élethez való viszonyomat, azt, hogy a régi előítéleteimet elengedjem, félre tegyem az egómat. Laikus számára furcsa lehet ez a gondolat, de tudom, hogy Réka is jobb emberré vált ezen a nehéz, de sokszor mégis csodálatos úton” – tette hozzá.

@borsonline

Rubint Réka őszintén vallott betegségéről! Az országot csütörtök óta tartotta lázban a hír, miszerint a népszerű fitneszlady súlyos egészségügyi küzdelmet vív a háttérben. Rubint Réka a szombat esti Naplóban végre pontot tett a találgatások végére, és őszintén mesélt arról a pokolról, amin az elmúlt hónapokban keresztülment. #bors #rubintreka #betegseg #vallomás #gyilkoskór #daganat

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
