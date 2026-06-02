Közel 50 évet töltött a rácsok mögött a férfi egy olyan gyilkosságért, amit nem ő követett el

Glynn Simmons 2023-ban, 70 éves korában szabadult a börtönből, miután közel fél évszázados börtönbüntetést töltött le egy olyan gyilkosságért, amelyet nem követett el. Ezzel ő lett az amerikai történelem leghosszabb ideig ártatlanul bebörtönzött, majd felmentett foglya.

Bár nem követte el a gyilkosságot, közel 50 évet töltött a rácsok mögött a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Dennis MacDonald / Shutterstock

A 73 éves férfi életének 48 évét töltötte rácsok mögött, ebből kettőt már a halálsoron, Carolyn Sue Rogers 1974-es meggyilkolásáért. A 30 éves nőt fejbe lőtték, miután két fegyveres férfi betört egy italboltba az oklahomai Edmondban, ahol dolgozott. Egy 18 éves vásárló, Belinda Brown is a boltban volt, aki túlélte a történteket.

A bűncselekmény idején Simmons körülbelül 1100 kilométerre, a louisianai Harvey-ben ünnepelt családjával és barátaival. A mindössze három napig tartó tárgyalás során hat tanú jelentkezett, hogy megerősítse alibijét.

Nem nevezem igazságszolgáltatási tévedésnek. Nem hiba volt. Szándékos cselekedet volt. Az igazságszolgáltatás tudatos semmibevétele volt

– mondta a BBC-nek nyilatkozva egy évvel szabadulása után.

Simmons kezdetben mindössze 175 000 dollárt (53,2 millió forintot) kapott az államtól 2023-as szabadulásakor, de a következő évben sokkal többet kapott, miután polgárjogi pert indított.

Hogyan ítélték el Simmonst jogtalanul gyilkosságért?

A rablás kivizsgálása során a rendőrség több hasonló ügyet is vizsgált, köztük egy másik gyilkosságot is, amelyet egy Leonard Patterson nevű férfi vallott be.

Patterson mindössze egy hónappal korábban részt vett egy partin, ahol Simmons is jelen volt, és a rendőrség annyi bulizót gyűjtött össze, amennyit csak találtak, majd felsorakoztatták őket. A bolti gyilkosság túlélő áldozata, Brown, Simmonst azonosította a lövöldözőként, akit később elítélték és halálbüntetést szabtak ki rá.

A későbbi bizonyítékok azonban azt mutatták, hogy Brown korábban más gyanúsítottakat is azonosított, és a lövöldözőről adott leírása nem egyezett Simmonséval. Azonban az esküdtszéket soha nem tájékoztatták ezekről az ellentmondásokról.

Közel öt évtizeddel később az elítélt férfi ügyvédei olyan rendőrségi jelentéseket fedeztek fel, amelyeket nem hoztak nyilvánosságra a védelem számára, és kétségeket ébresztettek Brown személyazonosságának megbízhatóságával kapcsolatban. Végül az ítéletet hatályon kívül helyezték, és az ügyészek elismerték, hogy soha nem volt semmilyen fizikai bizonyíték, amely Simmonst a bűncselekménnyel kötötte volna össze.