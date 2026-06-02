Cooky édesanyja szomorú temetéséről mesélt: „Nagyon sokan jöttek elbúcsúzni”

Cooky a tragédia után lapunknak mesélt először édesanyja haláláról. „Nagyon szép kort élt meg édesanyám. Egy tökéletes anyuka volt, egy fantasztikus személy a Földön. Nagyon sokan szerették őt Franciaországban, nem véletlenül, mivel tényleg egy jóindulatú, mindig mosolygós személy volt. Rosszat nem lehet rá mondani” - jelentette ki korábban a lemezlovas. Cooky múlt héten utazott ki Franciaországba, ahova családja is elkísérte.

Cooky édesanyja, a lemezlovas korábbi elmondása alapján nem szenvedett utolsó óráiban (Fotó: Máté Krisztián)

Cooky gyerekei is ott voltak a temetésen

Korábban a népszerű dj úgy nyilatkozott lapunknak, hogy két fia, Kevin és Nátán a temetés idejében inkább otthon maradnak és külön szobában lesznek majd. Azonban most arról vallott Cooky, hogy együtt búcsúztak el nagymamájuktól.

Délután négykor helyezték be az urnát és akkor ők ketten egy-egy virágot hoztak, amit behelyeztek anyukám mellé. Ez egy nagyon szép pillanat volt

– mesélte lapunknak a francia származású lemezlovas.

Cooky felesége, Szécsi Debóra természetesen szintén kiutazott párjával, hogy a család együtt búcsúztassa el a lemezlovas édesanyját. „Anyósom és apósom is jött velünk, illetve egy jó barátom is csatlakozott hozzánk Franciaországban. Nagyon sokan jöttek elbúcsúzni tőle. Szóval mindent úgy csináltunk, hogy anyunak jó legyen” - jegyezte meg Cooky.

Cooky családjából többen nem tudtak ott lenni a temetésen

Sajnos sok idős rokonom él Franciaországban, akik nem is voltak ott, például keresztanyum sem. Ám a közeli barátok közül sokan kilátogattak, így egyáltalán nem voltunk kevesen

– árulta el lapunknak a Rádió 1 műsorvezetője.

Cooky édesanyja 89 éves volt. A családnak sikerült méltó módon elbúcsúzni tőle, ami nagy megkönnyebbülés volt a lemezlovas számára. „Nem mondanám, hogy vidám vagyok, de ez az élet rendje. Évente háromszor szoktuk látogatni anyumat és az ott élő családtagokat, barátokat. Augusztusban ismét visszautazunk, mivel van még pár teendő, amit el kell intézni” - mondta Cooky.

A francia lemezlovas a Borsnak adott utoljára nyilatkozatot édesanyjával kapcsolatban. Szeretné, ha a család nyugodtan gyászolhatná elhunyt rokonukat és édesanyja is csendben pihenhetne nyughelyén.